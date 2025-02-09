Дыра в плазме Солнца станет вызовет магнитную бурю в Ростовской области

Posted 9 февраля, 18:45
Published 9 февраля, 18:45
Modified 9 февраля, 18:45
Updated 9 февраля, 18:45
Напомним, в январе появились сведения о корональной дыре, которая повысила вероятность магнитных возмущений на Земле. Несмотря на это, по сообщениям ученых, месяц выдался относительно спокойным с точки зрения солнечной активности.
В данный момент Солнце сделало оборот вокруг своей оси и планета снова находится под угрозой ухудшения обстановки в магнитосфере.
Несмотря на это, пока нельзя точно утверждать, стоит ли ждать мощных геомагнитных бурь в ближайшее время. Пока в прогнозе фигурируют, в основном, зелёные цвета.
Специалисты сообщают, что находиться в зоне действия дыры планета будет на протяжении недели. В это время скорость солнечного ветра превысит 600 километров в секунду.