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Posted 9 февраля, 18:45

Published 9 февраля, 18:45

Modified 9 февраля, 18:45

Updated 9 февраля, 18:45

Дыра в плазме Солнца станет вызовет магнитную бурю в Ростовской области

Дыра в плазме Солнца станет вызовет магнитную бурю в Ростовской области

9 февраля 2025, 18:45
Фото: Изображение Midjourney.
Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце может взывать мощные магнитные бури в Ростовской области. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Напомним, в январе появились сведения о корональной дыре, которая повысила вероятность магнитных возмущений на Земле. Несмотря на это, по сообщениям ученых, месяц выдался относительно спокойным с точки зрения солнечной активности.

В данный момент Солнце сделало оборот вокруг своей оси и планета снова находится под угрозой ухудшения обстановки в магнитосфере.

Несмотря на это, пока нельзя точно утверждать, стоит ли ждать мощных геомагнитных бурь в ближайшее время. Пока в прогнозе фигурируют, в основном, зелёные цвета.

Специалисты сообщают, что находиться в зоне действия дыры планета будет на протяжении недели. В это время скорость солнечного ветра превысит 600 километров в секунду.

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Ранее появилась информация о магнитной буре, которая накроет регион в начале недели.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Магнитные бури#Солнце#Солнечная активность#Магнитосфера
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