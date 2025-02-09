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Posted 9 февраля, 14:21

Published 9 февраля, 14:21

Modified 9 февраля, 14:23

Updated 9 февраля, 14:23

Глава Новочеркасска сообщил о напряженной ситуации с водой в городе

Глава Новочеркасска сообщил о напряженной ситуации с водой в городе

9 февраля 2025, 14:21
Фото: 1MI.
Глава горадминистрации Новочеркасска Юрий Лысенко предупредил о введении в городе режима повышенной готовности. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В Новочеркасске упал уровень воды на водозаборах, которые обеспечивают ресурсом весь город. В связи с этим городские власти приняли решение ввести режим повышенной готовности.

Юрий Лысенко уточнил, что в случае отключения ресурса городские котельные будут функционировать на воде из резервуаров другого района.

«Сейчас все водозаборы работают в штатном режиме, ситуация остаётся напряжённой», — пишет Юрий Лысенко.

Напомним, в регионе сильно упал уровень воды на некоторых участках Дона. Причиной обмеления является сильный ветер, который бушует в Ростовской области уже несколько дней подряд.

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Ранее экологи забили тревогу из-за загрязнения Дона, которое угрожает всей экосистеме региона.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Дон#ГРЭС#Уровень воды#Режим повышенной готовности#Резервуары
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