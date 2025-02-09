Глава Новочеркасска сообщил о напряженной ситуации с водой в городе

Posted 9 февраля, 14:21
Published 9 февраля, 14:21
Modified 9 февраля, 14:23
Updated 9 февраля, 14:23
В Новочеркасске упал уровень воды на водозаборах, которые обеспечивают ресурсом весь город. В связи с этим городские власти приняли решение ввести режим повышенной готовности.
Юрий Лысенко уточнил, что в случае отключения ресурса городские котельные будут функционировать на воде из резервуаров другого района.
«Сейчас все водозаборы работают в штатном режиме, ситуация остаётся напряжённой», — пишет Юрий Лысенко.
Напомним, в регионе сильно упал уровень воды на некоторых участках Дона. Причиной обмеления является сильный ветер, который бушует в Ростовской области уже несколько дней подряд.