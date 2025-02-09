Город посчитывает ущерб: что повредил сбитый на Сельмаше в Ростове ударный дрон

Posted 9 февраля, 16:41
Published 9 февраля, 16:41
Modified 9 февраля, 16:43
Updated 9 февраля, 16:43
В ночь на 8 февраля жителей Ростова разбудил громкий звук. В соцмедиа горожане разместили кадры, на которых видно яркую вспышку, а после — слышно оглушительный грохот. Люди поделились, что звуки сильно перепугали их.
— Я аж с кровати подскочил, — пишет местный житель.
— На Нагибина слышно, — сообщил пользователь.
К утру врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о результате атаки на регион. Он сообщил о разбитых окнах в 14 многоэтажках. Повреждения также получили легковушки, которые были припаркованы неподалеку.
Из одного из домов эвакуировали порядка семи десятков людей. В качестве пункта размещения замерзших горожан, которые остались без окон, подготовили лицей № 20. Там людям предоставили питание и обогрев.
Кроме того, стало известно об эвакуации шести человек в Чертковском районе региона. Там повреждения получили здания местного предприятия. Среди местных жителей погибших и пострадавших не было. Кадры ночной атаки на Чертковский район можно увидеть в материале RostovGazeta.
Как сообщило Минобороны, всего на территории региона сбили 18 сбитых БПЛА.
После атаки БПЛА на место происшествия сразу же приехали службы экстренного реагирования и приступили к обследованию домов. Эксперты оценили количество повреждений, состояние газовых труб и многое другое.
На время оценки и устранения последствий вражеской атаки в Первомайском районе начал действовать режим чрезвычайной ситуации, а движение автотранспорта ограничили по нескольким улицам города. Из-за перекрытия улиц на Сельмаше образовались гигантские пробки.
Кроме того, исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в Первомайском районе был организован поквартирный обход для оказания помощи и оценки повреждений.
Также было принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда администрации для оказания материальной помощи жильцам, чьи квартиры пострадали в результате инцидента. Власти сообщили, что выплаты будут единовременными.
После атаки на город ростовчане возмутились молчавшими ночью сиренами, несмотря на повреждения более десятка жилых многоэтажек на Сельмаше.
— Не было слышно сирен, даже СМС не пришло о воздушной опасности, — пишет пользователь.
— Я ночью проснулся от взрывов. Взрывы я слышал, а вот сирену, предупреждения о воздушной тревоге — почему-то нет, — возмущается горожанин. — Почему нет сирены? Люди даже не могут укрыться от этих разбившихся окон.
Позже власти ответили на жалобы горожан и сообщили, что никаких сбоев в работе оповещения о воздушной атаке не было, а некоторых районах молчали сирены в связи с тем, что в Ростове не вводилась беспилотная опасность.
Вечером 8 января Александр Скрябин рассказал в своем телеграм-канале, что в результате обхода было выявлено 76 поврежденных квартир и 215 разбитых окон.
Также стало известно, что повреждения получил ростовский наркодиспансер, который находится в микрорайоне Сельмаш, на Вильнюсской улице, 7. Осколки БПЛА выбили 16 окон и стеклянную дверь. Оказались повреждены стены учреждения и помещения, важные для содержания пациентов диспансера.
Кроме того, выяснилось, что после вражеской атаки пострадала жительница Ростовской области: она порезалась осколками стекла. К счастью, серьезных и опасных ранений медики у нее не обнаружили. Больше пострадавших среди населения не было.
Оперативные службы продолжают устранять последствия атаки на город.
Позже появилась информация, что Ростов подвергся атаке дронов типа «Лютый» и «Бобер», а также более мелкие по размеру беспилотники. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. По его словам, дрон «Лютый» может нести на себе до пяти десятков килограммов взрывчатки, а вес беспилотника типа «Бобер» составляет примерно 20 килограммов.
Но официальной информации о виде БПЛА не поступало.