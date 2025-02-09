Из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю. Но почему ее нельзя ловить?

Posted 9 февраля, 10:11
Published 9 февраля, 10:11
Modified 9 февраля, 10:11
Updated 9 февраля, 10:11
По словам ученого, из Красной книги вывели только проходную форму шемаи бассейна реки Дон. Остальные популяции этого вида рыбы остаются на месте.
Дудкин рассказал, что шемаю убрали из Красной книги, поскольку в регионе удалось наладить искусственное воспроизводство. Теперь рыбу стали выпускать в объеме до одного миллиона. А благодаря строительству рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла популяция шемаи стала расти.
Несмотря на это, охота на нее все еще запрещена.
«Для этого необходимо внесение изменений в правила рыболовства. На федеральном уровне этот вопрос еще не решен», — цитирует зоолога «КП — Ростов-на-Дону».
По словам ученого, охота на шемаю, которую до сих пор активно продают в торговых точках региона, незаконна.
Как сообщала RostovGazeta, наиболее эффективным вариантом для рыбалки раньше считалась ловля с лодки или катера. Как правило, шамая предпочитает водоемы с песчаным или каменистым дном. Рыбаки для охоты на рыбу использовали маховые удочки и спиннинги. Рыбу можно было поймать на поплавок и блесну, а в качестве наживки использовать опарышей, мотыльков, червей и кузнечиков.
Ранее стало известно о ростовчанине, который хотел незаконно вывезти десять тысяч раков из Астраханской области.