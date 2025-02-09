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Posted 9 февраля, 10:11

Published 9 февраля, 10:11

Modified 9 февраля, 10:11

Updated 9 февраля, 10:11

Рыбалка на набережной в Ростове

Из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю. Но почему ее нельзя ловить?

9 февраля 2025, 10:11
Фото: rostovgazeta.ru. Рыбалка на набережной в Ростове

Из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю, но ловить ее нельзя

Черноморско-азовскую шемаю исключили из Красной книги, однако ловить ее все еще запрещено. Подробнее об этом рассказал зоолог Сергей Дудкин.

По словам ученого, из Красной книги вывели только проходную форму шемаи бассейна реки Дон. Остальные популяции этого вида рыбы остаются на месте.

Дудкин рассказал, что шемаю убрали из Красной книги, поскольку в регионе удалось наладить искусственное воспроизводство. Теперь рыбу стали выпускать в объеме до одного миллиона. А благодаря строительству рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла популяция шемаи стала расти.

Несмотря на это, охота на нее все еще запрещена.

«Для этого необходимо внесение изменений в правила рыболовства. На федеральном уровне этот вопрос еще не решен», — цитирует зоолога «КП — Ростов-на-Дону».

По словам ученого, охота на шемаю, которую до сих пор активно продают в торговых точках региона, незаконна.

Как сообщала RostovGazeta, наиболее эффективным вариантом для рыбалки раньше считалась ловля с лодки или катера. Как правило, шамая предпочитает водоемы с песчаным или каменистым дном. Рыбаки для охоты на рыбу использовали маховые удочки и спиннинги. Рыбу можно было поймать на поплавок и блесну, а в качестве наживки использовать опарышей, мотыльков, червей и кузнечиков.

Ранее стало известно о ростовчанине, который хотел незаконно вывезти десять тысяч раков из Астраханской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Рыболовство#Шемая#Популяция#Зоология
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