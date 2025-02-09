Из Красной книги исключили Черноморско-азовскую шемаю. Но почему ее нельзя ловить?

Как сообщала RostovGazeta, наиболее эффективным вариантом для рыбалки раньше считалась ловля с лодки или катера. Как правило, шамая предпочитает водоемы с песчаным или каменистым дном. Рыбаки для охоты на рыбу использовали маховые удочки и спиннинги. Рыбу можно было поймать на поплавок и блесну, а в качестве наживки использовать опарышей, мотыльков, червей и кузнечиков.