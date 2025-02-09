Магнитная буря G1 надвигается на Ростовскую область

Posted 9 февраля, 12:33
Published 9 февраля, 12:33
Modified 9 февраля, 12:33
Updated 9 февраля, 12:33
Магнитные возмущения начнутся в начале суток 10 февраля. Своего пика геомагнитная буря достигнет к середине ночи, в 03.00 мск. В это время солнечная активность достигнет отметки G1. К утру, в 06.00 мск, буря пойдет на спад, а через три часа магнитосфера станет спокойной.
Также ученые прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения 11 февраля, которые начнутся в полночь и пойдут на спад утром, в 6.00 мск.
Напомним, во время нарастания геомагнитных возмущений многие люди замечают ухудшение самочувствия, повышение давления, головные боли и слабость.
Как писала RostovGazeta ранее, чтобы защититься от последствий солнечной активности, медики рекомендуют отказаться от тяжелой пищи, минимизировать физическую нагрузку и избегать стресса.
Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в регионе в феврале.