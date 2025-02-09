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Posted 9 февраля, 12:33

Published 9 февраля, 12:33

Modified 9 февраля, 12:33

Updated 9 февраля, 12:33

Тонометр

Магнитная буря G1 надвигается на Ростовскую область

9 февраля 2025, 12:33
Фото: rostovgazeta.ru. Тонометр
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные возмущения начнутся в начале суток 10 февраля. Своего пика геомагнитная буря достигнет к середине ночи, в 03.00 мск. В это время солнечная активность достигнет отметки G1. К утру, в 06.00 мск, буря пойдет на спад, а через три часа магнитосфера станет спокойной.

Также ученые прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения 11 февраля, которые начнутся в полночь и пойдут на спад утром, в 6.00 мск.

Напомним, во время нарастания геомагнитных возмущений многие люди замечают ухудшение самочувствия, повышение давления, головные боли и слабость.

Названы даты магнитных бурь в Ростовской области в феврале. Как защититься от них?
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Как писала RostovGazeta ранее, чтобы защититься от последствий солнечной активности, медики рекомендуют отказаться от тяжелой пищи, минимизировать физическую нагрузку и избегать стресса.

Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в регионе в феврале.

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