Магнитная буря G1 надвигается на Ростовскую область

Магнитные возмущения начнутся в начале суток 10 февраля. Своего пика геомагнитная буря достигнет к середине ночи, в 03.00 мск. В это время солнечная активность достигнет отметки G1. К утру, в 06.00 мск, буря пойдет на спад, а через три часа магнитосфера станет спокойной.