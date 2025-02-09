В Минздраве сообщили, что происходит в больнице в Ростове после атаки БПЛА

Posted 9 февраля, 07:43
Published 9 февраля, 07:43
Modified 9 февраля, 07:48
Updated 9 февраля, 07:48
Напомним, 8 февраля на территории Ростовской области была подавлена атака 18 беспилотников. В результате в Ростове были повреждены окна более десятка многоэтажек и одной больницы, а также здания предприятия в регионе. Кроме того, позже появилась информация об одном пострадавшем после происшествия. Подробнее о последствиях атаки на регион — в материале RostovGazeta.
Так, незначительные повреждения получило здание ростовской областной клинической больницы №2. В данный момент организация продолжает работать в прежнем режиме.
«В результате инцидента были незначительно повреждены окна в терапевтическом корпусе. Работа больницы продолжается в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства.