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Posted 9 февраля, 07:43

Published 9 февраля, 07:43

Modified 9 февраля, 07:48

Updated 9 февраля, 07:48

Минздрав прокомментировал повреждения больницы в Ростове после атаки БПЛА

В Минздраве сообщили, что происходит в больнице в Ростове после атаки БПЛА

9 февраля 2025, 07:43
Фото: 1MI. Минздрав прокомментировал повреждения больницы в Ростове после атаки БПЛА
В Министерстве здравоохранения Ростовской области прокомментировали повреждения больницы Ростова после атаки БПЛА на регион 8 января. Об этом рассказал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на ведомство.

Напомним, 8 февраля на территории Ростовской области была подавлена атака 18 беспилотников. В результате в Ростове были повреждены окна более десятка многоэтажек и одной больницы, а также здания предприятия в регионе. Кроме того, позже появилась информация об одном пострадавшем после происшествия. Подробнее о последствиях атаки на регион — в материале RostovGazeta.

Так, незначительные повреждения получило здание ростовской областной клинической больницы №2. В данный момент организация продолжает работать в прежнем режиме.

«В результате инцидента были незначительно повреждены окна в терапевтическом корпусе. Работа больницы продолжается в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства.
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