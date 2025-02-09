В Минздраве сообщили, что происходит в больнице в Ростове после атаки БПЛА

Напомним, 8 февраля на территории Ростовской области была подавлена атака 18 беспилотников. В результате в Ростове были повреждены окна более десятка многоэтажек и одной больницы, а также здания предприятия в регионе. Кроме того, позже появилась информация об одном пострадавшем после происшествия. Подробнее о последствиях атаки на регион — в материале RostovGazeta.