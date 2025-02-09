Морозы до -18 и сильный ветер ворвутся в Ростовскую область

В Ростове в период с 9 по 11 февраля осадков не будет. Небо над городом затянется облаками, а ветер будет дуть в северном и восточном направлениях со скоростью до 11 метров в секунду. Температура при этом опустится до -9 в ночные часы, а днем — не поднимется выше -2 градусов.