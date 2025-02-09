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Posted 9 февраля, 11:10

Published 9 февраля, 11:10

Modified 9 февраля, 11:12

Updated 9 февраля, 11:12

Температура упадет до -18 градусов в Ростовской области

Морозы до -18 и сильный ветер ворвутся в Ростовскую область

9 февраля 2025, 11:10
Фото: 1MI. Температура упадет до -18 градусов в Ростовской области

Температура упадет до -18 градусов в Ростовской области

Морозы до -18 ворвутся в Ростовскую область, а сильный ветер приведет к опасному обмелению Дона. Об этом рассказали синоптики.

В Ростове в период с 9 по 11 февраля осадков не будет. Небо над городом затянется облаками, а ветер будет дуть в северном и восточном направлениях со скоростью до 11 метров в секунду. Температура при этом опустится до -9 в ночные часы, а днем — не поднимется выше -2 градусов.

В регионе в эти дни осадков также не прогнозируется. Дороги покроются слоем льда из-за сильных морозов. В ночные часы температура достигнет отметки в -18 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от -7 до +1 градусов.

Кроме того, в устье Дона сохранятся низкие уровни воды. Так, река обмелеет до опасного уровня у Азова. Уровень воды на участке Аксай-Ростов-на-Дону будет находится ниже неблагоприятных отметок.

Ранее появилась информация о том, когда потеплеет в регионе.

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