Морозы до -18 и сильный ветер ворвутся в Ростовскую область

Posted 9 февраля, 11:10
Published 9 февраля, 11:10
Modified 9 февраля, 11:12
Updated 9 февраля, 11:12
В Ростове в период с 9 по 11 февраля осадков не будет. Небо над городом затянется облаками, а ветер будет дуть в северном и восточном направлениях со скоростью до 11 метров в секунду. Температура при этом опустится до -9 в ночные часы, а днем — не поднимется выше -2 градусов.
В регионе в эти дни осадков также не прогнозируется. Дороги покроются слоем льда из-за сильных морозов. В ночные часы температура достигнет отметки в -18 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от -7 до +1 градусов.
Кроме того, в устье Дона сохранятся низкие уровни воды. Так, река обмелеет до опасного уровня у Азова. Уровень воды на участке Аксай-Ростов-на-Дону будет находится ниже неблагоприятных отметок.