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Posted 9 февраля, 14:19

Published 9 февраля, 14:19

Modified 9 февраля, 14:21

Updated 9 февраля, 14:21

Полиция нагрянула в водолечебницу в Ростове, которую разрушают вандалы

Полиция нагрянула в водолечебницу в Ростове, которую разрушают вандалы

9 февраля 2025, 14:19
Фото: 1MI.
Правоохранители прокомментировали инцидент с проникновением вандалов в здание памятника архитектуры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в телеграм-канале ростовского краеведа Геннадия Крольмана появилось видео, на котором группа вандалов разбивает подвальное окно и проникает через него в здание памятника архитектуры — водолечебницу Рындзюна в Ростове.

Автор поста сообщил, что вопрос остается нерешенным уже долгое время, поскольку он стал свидетелем подобных ситуации уже два раза. Также краевед процитировал ростовчанина, который рассказал о якобы бездействии полиции и городских властей.

Правоохранители прокомментировали данный инцидент. Они сообщили, что настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение деталей происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что наряд выезжал на место на вызов в субботу, 8 февраля.

«По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пишет пресс-служба.
Ростовский краевед рассказал об уничтожении вандалами памятника архитектуры
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Архитектура#Правоохранители#Памятник архитектуры#Вандализм#Происшествия
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