Полиция нагрянула в водолечебницу в Ростове, которую разрушают вандалы

Posted 9 февраля, 14:19
Published 9 февраля, 14:19
Modified 9 февраля, 14:21
Updated 9 февраля, 14:21
Ранее в телеграм-канале ростовского краеведа Геннадия Крольмана появилось видео, на котором группа вандалов разбивает подвальное окно и проникает через него в здание памятника архитектуры — водолечебницу Рындзюна в Ростове.
Автор поста сообщил, что вопрос остается нерешенным уже долгое время, поскольку он стал свидетелем подобных ситуации уже два раза. Также краевед процитировал ростовчанина, который рассказал о якобы бездействии полиции и городских властей.
Правоохранители прокомментировали данный инцидент. Они сообщили, что настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение деталей происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что наряд выезжал на место на вызов в субботу, 8 февраля.
«По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пишет пресс-служба.