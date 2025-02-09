Ростовские дальнобойщики вышли митинг из-за огромных штрафов и системы «Платон»

Posted 9 февраля, 18:16
Published 9 февраля, 18:16
Modified 9 февраля, 18:16
Updated 9 февраля, 18:16
Митинг грузоперевозчиков из южных регионов страны прошел в воскресенье, 9 февраля, в Краснодаре. Участниками стали больше сотни дальнобойщики из Ростовской области.
Водители обратились к Президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что им массово приходят штрафы из-за ошибок в работе государственной системы «Платон», которая, по их словам, реагирует на глушилки систем ПВО. С дальнобойщиков требуют десятки и даже сотни тысяч рублей.
По словам участников митинга, с конца октября 2024 года на автодорогах не срабатывает система фотофиксации «Платон». Штраф за езду без оплаты через одну рамку составляет пять тысяч рублей. В итоге после проезда через множество мобильных постов в различных регионах юга России накапливаются огромные суммы.
«Людям приходят абсолютно неоправданные штрафы», — говорит участник митинга.
Кроме того, система с ошибками отмечает неверные места фиксации нарушений. Так, она может указать не только регион, где в этот момент машины не было, но и другую страну.
Водители считают, что дело в глушилках GPS, которые установлены в стратегически важных локациях.
Грузоперевозчики просят наладить работу системы или на время СВО ввести мораторий на такие штрафы.
Несмотря на это, как сообщает источник, в столице не подтвердили информацию о сбое системы из-за глушилок. В данный момент перевозчики готовят коллективное обращение в адрес главы Следкома Александра Бастрыкина.
Ранее 1 февраля около сотни водителей большегрузов собрались у «Ростов Арена», чтобы высказаться против штрафов и ограничений движения для грузовиков по дорогам Ростов, которые начали действовать с начала 2025 года. В последствии врио губернатора Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию проекта «грузового каркаса» в Ростове.