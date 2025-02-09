Ростовские дальнобойщики вышли митинг из-за огромных штрафов и системы «Платон»

Водители обратились к Президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что им массово приходят штрафы из-за ошибок в работе государственной системы «Платон», которая, по их словам, реагирует на глушилки систем ПВО. С дальнобойщиков требуют десятки и даже сотни тысяч рублей.