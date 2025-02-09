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Posted 9 февраля, 13:05

Published 9 февраля, 13:05

Modified 9 февраля, 13:07

Updated 9 февраля, 13:07

Водолечебница Рындзюна в Ростове

Ростовский краевед рассказал об уничтожении вандалами памятника архитектуры

9 февраля 2025, 13:05
Фото: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:WLM/6130187000
. Водолечебница Рындзюна в Ростове
В Ростове вандалы проломили входы в памятник архитектуры — водолечебницу Рындзюна. По словам краеведа Геннадия Крольмана, это — не первая подобная ситуация.

На кадрах, которые опубликовал краевед в своем телеграм-канале, видно, что вандалы пытаются выбить дверь памятника архитектуры, но потом решают залезть через подвальное окно.

По словам Крольмана, горадминистрации об этом известно, но вопрос остается нерешенным уже долгое время. Краевед также процитировал ростовчанина. Сам Крольман поделился, что видел вандалов в здании водолечебницы Рындзюна уже больше двух раз.

Уточняем, что городские власти и оперативные службы пока не комментировали данный инцидент.

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