Синоптики пугают прогнозом: мороз до -18 ударит в Ростовской области в начале недели

Posted 9 февраля, 19:18
Published 9 февраля, 19:18
Modified 9 февраля, 19:20
Updated 9 февраля, 19:20
С 10 по 12 февраля в Ростове осадков не предвидится. Из-за мороза дороги и тротуары покроются льдом, а ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Температура при этом достигнет отметки в -10 градусов.
Регион в эти дни накроет туман. Также ожидаются изморозь и гололедица. Температура при этом упадет вплоть до -18, а днем — не поднимется выше +1 градуса.
Также жителей региона могут настигнуть проблемы с водоснабжением, поскольку уровень воды в Дону понизился до опасного уровня. Всему виной — порывистый ветер, который бушует в регионе уже несколько дней подряд.