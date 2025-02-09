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Posted 9 февраля, 19:18

Published 9 февраля, 19:18

Modified 9 февраля, 19:20

Updated 9 февраля, 19:20

Мороз в Ростове

Синоптики пугают прогнозом: мороз до -18 ударит в Ростовской области в начале недели

9 февраля 2025, 19:18
Фото: 1MI. Мороз в Ростове

Мороз до -18 ударит в Ростовской области в начале недели

Морозы до -18 градусов, ветер и покрытые льдом тротуары и дороги ожидаются в начале недели в Ростовской области. Об этом жителям региона сообщили синоптики.

С 10 по 12 февраля в Ростове осадков не предвидится. Из-за мороза дороги и тротуары покроются льдом, а ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Температура при этом достигнет отметки в -10 градусов.

Регион в эти дни накроет туман. Также ожидаются изморозь и гололедица. Температура при этом упадет вплоть до -18, а днем — не поднимется выше +1 градуса.

Также жителей региона могут настигнуть проблемы с водоснабжением, поскольку уровень воды в Дону понизился до опасного уровня. Всему виной — порывистый ветер, который бушует в регионе уже несколько дней подряд.

Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области
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До этого появилась информация, когда в регионе морозы пойдут на спад.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гидрометцентр#Синоптики#Холод#Морозы
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