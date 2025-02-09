Стало известно, где в Ростовской области можно купить картошку дешевле

Как сообщают эксперты, самым дорогим является картофель в Таганроге. Там цена за килограмм продукта составила в среднем 64,47 рубля. Немного дешевле картошка в торговых точках Ростова — 63,61 рубля. Следом идет город Шахты. Там картофель покупают в среднем за 62,61 рубля. Наиболее выгодные цены на продукт зафиксировали в Сальске и Миллерово. Это — 59,62 и 55,56 рубля соответственно.