Стало известно, где в Ростовской области можно купить картошку дешевле

Posted 9 февраля, 17:35
Published 9 февраля, 17:35
Modified 9 февраля, 17:37
Updated 9 февраля, 17:37
Согласно данным на 3 февраля, стоимость картошки в торговых точках региона достигла в среднем 62,61 рубля за килограмм. За неделю цена выросла на 3 копейки (27 января продукт в регионе в среднем стоил 62,58 рубля).
Как сообщают эксперты, самым дорогим является картофель в Таганроге. Там цена за килограмм продукта составила в среднем 64,47 рубля. Немного дешевле картошка в торговых точках Ростова — 63,61 рубля. Следом идет город Шахты. Там картофель покупают в среднем за 62,61 рубля. Наиболее выгодные цены на продукт зафиксировали в Сальске и Миллерово. Это — 59,62 и 55,56 рубля соответственно.