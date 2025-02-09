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Posted 9 февраля, 17:35

Published 9 февраля, 17:35

Modified 9 февраля, 17:37

Updated 9 февраля, 17:37

Продажа картофеля

Стало известно, где в Ростовской области можно купить картошку дешевле

9 февраля 2025, 17:35
Фото: 1MI. Продажа картофеля

Таганрог стал лидером по ценам на картофель в Ростовской области

Ростовстат проанализировал изменения стоимости картофеля в Ростовской области и рассказал, в каких городах региона можно выгодно приобрести продукт.

Согласно данным на 3 февраля, стоимость картошки в торговых точках региона достигла в среднем 62,61 рубля за килограмм. За неделю цена выросла на 3 копейки (27 января продукт в регионе в среднем стоил 62,58 рубля).

Как сообщают эксперты, самым дорогим является картофель в Таганроге. Там цена за килограмм продукта составила в среднем 64,47 рубля. Немного дешевле картошка в торговых точках Ростова — 63,61 рубля. Следом идет город Шахты. Там картофель покупают в среднем за 62,61 рубля. Наиболее выгодные цены на продукт зафиксировали в Сальске и Миллерово. Это — 59,62 и 55,56 рубля соответственно.

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
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Ранее эксперты рассказали, где в регионе можно купить мясо подешевле.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Статистика#Продажа#Картофель#Аналитики
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