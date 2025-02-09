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Posted 9 февраля, 08:43

Published 9 февраля, 08:43

Modified 9 февраля, 08:45

Updated 9 февраля, 08:45

Сельмаш после атаки БПЛА

Стало известно, какие тяжелые дроны-камикадзе могли атаковать район Сельмаш в Ростове

9 февраля 2025, 08:43
Фото: rostovgazeta.ru. Сельмаш после атаки БПЛА

Глава центра беспилотной авиации заявил, что Ростов атаковали тыжелые дроны

Эксперт рассказал, какими дронами атаковали Ростов 8 февраля. Об этом сообщил «АиФ», ссылаясь на основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева.

Напомним, 8 февраля в Ростовской области подавили атаку 18 беспилотников. В результате выбило окна более десятка ростовских высоток и одного медучреждения, а также здания одного из предприятий в регионе. Через некоторое время появилась информация об одном пострадавшем. Подробнее о том, как регион пережил атаку, рассказала RostovGazeta.

По словам Максима Кондратьева, Ростов подвергся атаке дронов «Лютый» и «Бобер».

«Использовали дроны „Лютый“ и „Бобер“ и, наверняка, более мелкие по размеру беспилотники», — цитирует источник эксперта.

По данным Кондратьева, БПЛА такого типа могут пролететь расстояние до тысячи километров. При этом дрон «Лютый» может нести на себе до пяти десятков килограммов взрывчатки, а вес беспилотника «Бобер» составляет примерно 20 килограмм.

Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотников
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Отметим, что официальной информации о том, какие именно беспилотники атаковали Ростов в ночь на 8 февраля, не поступало.

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