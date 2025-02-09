Стало известно, какие тяжелые дроны-камикадзе могли атаковать район Сельмаш в Ростове

Напомним, 8 февраля в Ростовской области подавили атаку 18 беспилотников. В результате выбило окна более десятка ростовских высоток и одного медучреждения, а также здания одного из предприятий в регионе. Через некоторое время появилась информация об одном пострадавшем. Подробнее о том, как регион пережил атаку, рассказала RostovGazeta.