Стало известно, у кого в Ростовской области зарплаты выросли до 500 тысяч рублей

Posted 9 февраля, 05:20
Published 9 февраля, 05:20
Modified 9 февраля, 05:20
Updated 9 февраля, 05:20
Эксперты hh.ru установили, что самую высокую зарплату предлагают главному технологу. Это — 500 тысяч рублей. Работодатель требует от специалиста опыт работы в данной сфере, а также навыки разработок продуктов от идеи маркетолога до промышленного запуска.
На втором месте расположилась вакансия директора по маркетингу. Специалистам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей. От кандидатов требуется опыт работы на руководящей должности от трех лет, а также высшее образование.
Такую же зарплату предлагают и кровельщику, он находится на третьей строчке рейтинга.
На четвёртом месте находится Frontend-разработчик с зарплатой от 350 тысяч рублей. Требования — «опыт разработки на Angular от 3 лет, HTML5, CSS3 (адаптивная и кросс-браузерная верстка), Работа с препроцессорами (SASS) и методологией БЭМ».
Также в пятерку дорогих вакансий региона вошел региональный директор розничной сети. В предложении указано, что у работодателя есть три распределительных центра и более сотни торговых точек. На сотрудника будет возложена обязанность полностью выстроить отдел продаж в организации.