rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 08:35

Published 9 февраля, 08:35

Modified 9 февраля, 08:37

Updated 9 февраля, 08:37

В результате атаки БПЛА в Ростове пострадал наркодиспансер

В результате атаки БПЛА в Ростове пострадал наркодиспансер

9 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI.
В результате вражеской атаки на Ростов 8 февраля пострадал наркологический диспансер в районе Сельмаша. Информация об этом появилась на сайте Заксобрания Ростовской области.

Поврежденное здание находится в микрорайоне Сельмаш, на Вильнюсской улице, 7. Сообщается, что осколки БПЛА выбили 16 окон и стеклянную дверь. Также получили повреждения стены учреждения и помещения, важные для содержания пациентов диспансера.

— Осколками БПЛА в здании стационарного отделения наркологического диспансера на улице Вильнюсской выбило 16 окон и стеклянную дверь, а также побило стены. В уязвимом положении оказались столовая, кухня, туалет и другие помещения, важные для обеспечения жизнедеятельности пациентов, — рассказал депутат Заксобрания региона Раджив Мирзалиев.

Он добавил, что повреждения будут временно заколочены досками и фанерой. Новые окна и дверь в учреждении установят после замеров.

В Минздраве сообщили, что происходит в больнице в Ростове после атаки БПЛА
Узнать подробнее

Напомним, ночью 8 февраля в регионе подавили атаку 18 вражеских беспилотников. В Ростове были повреждены окна более десяти высоток и одного медицинского учреждения. Также пострадало одно из предприятий в регионе. Позже стало известно о местной жительнице, которая получила ранения в результате инцидента. Подробнее о том, как Ростовская область пережила атаку, пишет RostovGazeta.

Читайте также:
В Минздраве сообщили, что происходит в больнице в Ростове после атаки БПЛАВ районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС«Отойдите от окон»: по северу Ростовской области объявили авиационную опасность
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Атака#Повреждения#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика