В результате атаки БПЛА в Ростове пострадал наркодиспансер

Posted 9 февраля, 08:35
Published 9 февраля, 08:35
Modified 9 февраля, 08:37
Updated 9 февраля, 08:37
Поврежденное здание находится в микрорайоне Сельмаш, на Вильнюсской улице, 7. Сообщается, что осколки БПЛА выбили 16 окон и стеклянную дверь. Также получили повреждения стены учреждения и помещения, важные для содержания пациентов диспансера.
— Осколками БПЛА в здании стационарного отделения наркологического диспансера на улице Вильнюсской выбило 16 окон и стеклянную дверь, а также побило стены. В уязвимом положении оказались столовая, кухня, туалет и другие помещения, важные для обеспечения жизнедеятельности пациентов, — рассказал депутат Заксобрания региона Раджив Мирзалиев.
Он добавил, что повреждения будут временно заколочены досками и фанерой. Новые окна и дверь в учреждении установят после замеров.
Напомним, ночью 8 февраля в регионе подавили атаку 18 вражеских беспилотников. В Ростове были повреждены окна более десяти высоток и одного медицинского учреждения. Также пострадало одно из предприятий в регионе. Позже стало известно о местной жительнице, которая получила ранения в результате инцидента. Подробнее о том, как Ростовская область пережила атаку, пишет RostovGazeta.