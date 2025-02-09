В результате атаки БПЛА в Ростове пострадал наркодиспансер

Напомним, ночью 8 февраля в регионе подавили атаку 18 вражеских беспилотников. В Ростове были повреждены окна более десяти высоток и одного медицинского учреждения. Также пострадало одно из предприятий в регионе. Позже стало известно о местной жительнице, которая получила ранения в результате инцидента. Подробнее о том, как Ростовская область пережила атаку, пишет RostovGazeta.