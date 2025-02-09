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Posted 9 февраля, 15:35

Published 9 февраля, 15:35

Modified 9 февраля, 15:37

Updated 9 февраля, 15:37

В Ростове две машины вылетели в кювет и застряли в снегу

В Ростове две машины вылетели в кювет и застряли в снегу

9 февраля 2025, 15:35
Фото: 1MI.
Спасатели вытащили две легковушки, которые улетели в кювет и застряли в снегу. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

В субботу, 8 февраля, на Северном обходе Ростова у машины марки ВАЗ 2107 пробило колесо. Из-за этого водитель потерял контроль над управлением и вылетел в кювет. К нему прибыли спасатели, помогли заменить колесо и напоили автовладельца горячим чаем.

В это время на том же месте похожая ситуация произошла с другим автомобилем марки ВАЗ 2110. Автовладелец также не справился с управлением и улетел в кювет. Машину удалось достать из снега с помощью буксировочного троса.

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