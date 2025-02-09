В Ростове две машины вылетели в кювет и застряли в снегу

Posted 9 февраля, 15:35
Published 9 февраля, 15:35
Modified 9 февраля, 15:37
Updated 9 февраля, 15:37
В субботу, 8 февраля, на Северном обходе Ростова у машины марки ВАЗ 2107 пробило колесо. Из-за этого водитель потерял контроль над управлением и вылетел в кювет. К нему прибыли спасатели, помогли заменить колесо и напоили автовладельца горячим чаем.
В это время на том же месте похожая ситуация произошла с другим автомобилем марки ВАЗ 2110. Автовладелец также не справился с управлением и улетел в кювет. Машину удалось достать из снега с помощью буксировочного троса.
Ранее на автодороге М-4 «Дон» сгорел дотла большегруз. Кадры с места происшествия — в материале RostovGazeta.