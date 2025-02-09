В Ростовской области уничтожили три беспилотника за одну ночь

Posted 9 февраля, 06:34
Published 9 февраля, 06:34
Modified 9 февраля, 06:36
Updated 9 февраля, 06:36
Украинские БПЛА засекли над территорией региона накануне ночью. Все три воздушные цели военные уничтожили с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушная оборона).
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тоже рассказал о работе системы ПВО. А вот местные жители о звуках взрывах не писали в эту ночь. Вероятно, отражение атаки осталось незамеченным.
В это же время дроны сбивали еще в семи регионах России. Больше всего беспилотников перехватили над Курской областью (18 штук). По несколько БПЛА разлетелись на части в Орловской, Воронежской областях и в Краснодарском крае. По одному — в Тульской, Брянской и Республике Крым. Общее число сбитых целей достигло 18 штук. А к 07.00 мск еще один дрон уничтожили над Ленинградской областью.
Ночью ранее, 8 февраля, один из беспилотников при падении повредил 14 многоквартирных домов на Сельмаше в Ростове.