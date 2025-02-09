В Ростовской области уничтожили три беспилотника за одну ночь

В это же время дроны сбивали еще в семи регионах России. Больше всего беспилотников перехватили над Курской областью (18 штук). По несколько БПЛА разлетелись на части в Орловской, Воронежской областях и в Краснодарском крае. По одному — в Тульской, Брянской и Республике Крым. Общее число сбитых целей достигло 18 штук. А к 07.00 мск еще один дрон уничтожили над Ленинградской областью.