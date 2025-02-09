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Posted 9 февраля, 06:34

Published 9 февраля, 06:34

Modified 9 февраля, 06:36

Updated 9 февраля, 06:36

В Ростовской области уничтожили три беспилотника за одну ночь

В Ростовской области уничтожили три беспилотника за одну ночь

9 февраля 2025, 06:34
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области уничтожили три беспилотника за одну ночь
В Минобороны сообщили о сбитых над Ростовской областью дронах. Информация появилась утром 9 февраля в telegram-канале ведомства.

Украинские БПЛА засекли над территорией региона накануне ночью. Все три воздушные цели военные уничтожили с помощью дежурных средств ПВО (прим. — противовоздушная оборона).

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тоже рассказал о работе системы ПВО. А вот местные жители о звуках взрывах не писали в эту ночь. Вероятно, отражение атаки осталось незамеченным.

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В это же время дроны сбивали еще в семи регионах России. Больше всего беспилотников перехватили над Курской областью (18 штук). По несколько БПЛА разлетелись на части в Орловской, Воронежской областях и в Краснодарском крае. По одному — в Тульской, Брянской и Республике Крым. Общее число сбитых целей достигло 18 штук. А к 07.00 мск еще один дрон уничтожили над Ленинградской областью.

Ночью ранее, 8 февраля, один из беспилотников при падении повредил 14 многоквартирных домов на Сельмаше в Ростове.

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