Автобус с пассажирами загорелся на Сельмаше в Ростове-на-Дону

Posted 10 февраля, 15:16
Published 10 февраля, 15:16
Modified 10 февраля, 15:18
Updated 10 февраля, 15:18
Как сообщает источник, автобус задымился в Первомайском районе, на пересечении Менжинского и Российской улиц. На кадрах, которые опубликовал Телеграм-канал, видно, что транспорт встал посреди дороги, а пассажиры массово покидают салон.
Сегодня, 10 февраля, в одном из спальных районов Ростова вспыхнул автобус №10. Огонь распространился по салону транспорта, его пришлось тушить трем пожарным машинам. Кадры с места происшествия опубликовала RostovGazeta.
До этого, 9 февраля, похожий случай произошёл с автобусом в микрорайоне Левенцовка.