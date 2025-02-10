rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 15:16

Published 10 февраля, 15:16

Modified 10 февраля, 15:18

Updated 10 февраля, 15:18

Автобус с пассажирами загорелся на Сельмаше в Ростове-на-Дону

Автобус с пассажирами загорелся на Сельмаше в Ростове-на-Дону

10 февраля 2025, 15:16
Фото: Изображение Midjourney. Автобус с пассажирами загорелся на Сельмаше в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задымился автобус № 40. Это — уже третий подобный инцидент с общественным транспортом за последние два дня. Кадры опубликовал телеграм-канал «Ростов главный».

Как сообщает источник, автобус задымился в Первомайском районе, на пересечении Менжинского и Российской улиц. На кадрах, которые опубликовал Телеграм-канал, видно, что транспорт встал посреди дороги, а пассажиры массово покидают салон.

Полный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney.

Сегодня, 10 февраля, в одном из спальных районов Ростова вспыхнул автобус №10. Огонь распространился по салону транспорта, его пришлось тушить трем пожарным машинам. Кадры с места происшествия опубликовала RostovGazeta.

До этого, 9 февраля, похожий случай произошёл с автобусом в микрорайоне Левенцовка.

Читайте также:
Тушили три пожарных машины: автобус №10 сгорел в Ростове-на-Дону 10 февраляПолный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-ДонуАвтобус с пассажирами загорелся на Западном в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Автобус#Транспорт#Задымление#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика