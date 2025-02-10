Posted 10 февраля, 11:29
Published 10 февраля, 11:29
Modified 10 февраля, 11:29
Updated 10 февраля, 11:29
Результаты этой работы были представлены на заседании Совета молодых ученых при правительстве Ростовской области и на круглом столе с участием членов Общественной палаты, а также представителей Российской академии наук и вузов южного региона страны.
Хотя наука не является отраслью специализации Дона и сталкивается с проблемами финансирования, она все-таки способна стать одним из главных драйверов экономического роста области.
Рывок в росте научной эффективности возможен через реализацию принципа репки, где каждый элемент системы ответственен за итоговый результат: ДЕДКА полагается на технические разработки БАБКИ, основываясь на прикладных исследованиях ВНУЧКИ, фундаментальных изысканиях ЖУЧКИ, моделях ИИ КОШКИ и креативных подходах МЫШКИ.
Успех донской науки во многом зависит от мониторинга и активного вовлечения в федеральные программы и инициативы. Отчеты о таком участии должны содержать яркие примеры успешной локализации научных достижений на донской земле.
Недавний опрос, проведенный среди более чем 1000 молодых ученых — членов Клуба победителей конкурса «Умная стипендия» (инициированного ФЦК «Образование и наука ЮФО» и банком «Центр-инвест» в 2014 году) — подтвердил, что новое поколение готово работать в интересах донской науки. Победители конкурса активно занимаются научными исследованиями, и 16% из них имеют намерение продолжить карьеру в научной сфере.