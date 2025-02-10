Банк «Центр-инвест»: Наука — движущая сила экономического развития Дона

Недавний опрос, проведенный среди более чем 1000 молодых ученых — членов Клуба победителей конкурса «Умная стипендия» (инициированного ФЦК «Образование и наука ЮФО» и банком «Центр-инвест» в 2014 году) — подтвердил, что новое поколение готово работать в интересах донской науки. Победители конкурса активно занимаются научными исследованиями, и 16% из них имеют намерение продолжить карьеру в научной сфере.