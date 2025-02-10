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Posted 10 февраля, 11:29

Published 10 февраля, 11:29

Modified 10 февраля, 11:29

Updated 10 февраля, 11:29

Банк «Центр-инвест»: Наука — движущая сила экономического развития Дона

Банк «Центр-инвест»: Наука — движущая сила экономического развития Дона

10 февраля 2025, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.
Ко Дню науки банк «Центр-инвест» проанализировал значение и возможности науки в экономике Ростовской области, основываясь на данных о комплексном развитии региона и опроса молодых ученых.

Результаты этой работы были представлены на заседании Совета молодых ученых при правительстве Ростовской области и на круглом столе с участием членов Общественной палаты, а также представителей Российской академии наук и вузов южного региона страны.

Хотя наука не является отраслью специализации Дона и сталкивается с проблемами финансирования, она все-таки способна стать одним из главных драйверов экономического роста области.

Рывок в росте научной эффективности возможен через реализацию принципа репки, где каждый элемент системы ответственен за итоговый результат: ДЕДКА полагается на технические разработки БАБКИ, основываясь на прикладных исследованиях ВНУЧКИ, фундаментальных изысканиях ЖУЧКИ, моделях ИИ КОШКИ и креативных подходах МЫШКИ.

Успех донской науки во многом зависит от мониторинга и активного вовлечения в федеральные программы и инициативы. Отчеты о таком участии должны содержать яркие примеры успешной локализации научных достижений на донской земле.

Недавний опрос, проведенный среди более чем 1000 молодых ученых — членов Клуба победителей конкурса «Умная стипендия» (инициированного ФЦК «Образование и наука ЮФО» и банком «Центр-инвест» в 2014 году) — подтвердил, что новое поколение готово работать в интересах донской науки. Победители конкурса активно занимаются научными исследованиями, и 16% из них имеют намерение продолжить карьеру в научной сфере.

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