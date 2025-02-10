Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды

Posted 10 февраля, 18:07
Published 10 февраля, 18:07
Modified 10 февраля, 18:09
Updated 10 февраля, 18:09
Напомним, в Ростовской области сильно упал уровень воды на некоторых участках Дона. Причиной обмеления стал порывистый ветер. Подобная ситуация, судя по последним данным синоптиков, сохранится в регионе до 13 января.
В связи с этим дончане столкнулись с неприятными последствиями. Так, 9 февраля глава горадминистрации Новочеркасска Юрий Лысенко предупредил местных жителей о введении в городе режима повышенной готовности из-за напряженной ситуацией с водой.
Также печальными последствиями обернулся нагон воды для фауны региона. На кадрах, которые опубликовал один из пользователей паблика, видно, что берег усеян мертвой рыбой. Некоторые из особей полностью вмерзли в лед.
Где именно на берегу оказалось столько погибающей рыбы, автор видео не сообщил. Комментаторы посетовали на это:
«Я бы знал, где это, поехал, сколько мог бы увёз и в Дон выпустил бы», — написал один из рыбаков.
«Нужно её собрать и в Дон выпустить», — предложил еще один подписчик паблика.