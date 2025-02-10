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Posted 10 февраля, 18:07

Published 10 февраля, 18:07

Modified 10 февраля, 18:09

Updated 10 февраля, 18:09

Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды

Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды

10 февраля 2025, 18:07
Фото: 1MI. Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды

Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за нагона воды

Берега водоемов Ростовской области завалило мертвой рыбой из-за ветрового нагона воды. Кадрами поделился пользователь паблика «Рыбалка в Ростове» 10 февраля.

Напомним, в Ростовской области сильно упал уровень воды на некоторых участках Дона. Причиной обмеления стал порывистый ветер. Подобная ситуация, судя по последним данным синоптиков, сохранится в регионе до 13 января.

В связи с этим дончане столкнулись с неприятными последствиями. Так, 9 февраля глава горадминистрации Новочеркасска Юрий Лысенко предупредил местных жителей о введении в городе режима повышенной готовности из-за напряженной ситуацией с водой.

Также печальными последствиями обернулся нагон воды для фауны региона. На кадрах, которые опубликовал один из пользователей паблика, видно, что берег усеян мертвой рыбой. Некоторые из особей полностью вмерзли в лед.

Видео: 1MI.

Где именно на берегу оказалось столько погибающей рыбы, автор видео не сообщил. Комментаторы посетовали на это:

«Я бы знал, где это, поехал, сколько мог бы увёз и в Дон выпустил бы», — написал один из рыбаков.
«Нужно её собрать и в Дон выпустить», — предложил еще один подписчик паблика.
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