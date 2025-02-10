Больше 40 тысяч ростовчан пользуются услугой «Семейный банк» от ВТБ

Среди открытых карт 4000 — детские с 6 до 14 лет, а 900 штук принадлежат подросткам с 14 до 17 лет. «Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и предлагаем эффективные финансовые инструменты и решения. Согласно нашей статистике, около 70% населения России живёт семьями, и именно для них предназначена эта услуга, которая поможет комфортно распоряжаться финансами», — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.