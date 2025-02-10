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Posted 10 февраля, 09:33

Published 10 февраля, 09:33

Modified 10 февраля, 09:35

Updated 10 февраля, 09:35

Больше 40 тысяч ростовчан пользуются услугой «Семейный банк» от ВТБ

Больше 40 тысяч ростовчан пользуются услугой «Семейный банк» от ВТБ

10 февраля 2025, 09:33
Фото: 1MI.
Услуга «Семейный банк» от ВТБ набирает популярность в Ростове и Ростовской области. В январе 2025 года количество пользователей сервиса увеличилось в 2,5 раза по сравнению с ноябрем 2024 года и превысило 40 тысяч человек.

Среди открытых карт 4000 — детские с 6 до 14 лет, а 900 штук принадлежат подросткам с 14 до 17 лет. «Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и предлагаем эффективные финансовые инструменты и решения. Согласно нашей статистике, около 70% населения России живёт семьями, и именно для них предназначена эта услуга, которая поможет комфортно распоряжаться финансами», — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.

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