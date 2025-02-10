Доход жителей Ростовской области оценили литрами бензина. На сколько хватит зарплаты?

Posted 10 февраля, 12:27
Published 10 февраля, 12:27
Modified 10 февраля, 12:29
Updated 10 февраля, 12:29
В среднем зарплаты жителя Ростовской области хватит на 930 литров, каждый из которых стоит 56 рублей. Затем среди регионов ЮФО идет Астраханская область, занявшая 59 место. Там могут позволить себе еще меньше — 919 литров по той же цене. Волгоградская область стоит на 64 строчке — 896 литров на месячную зарплату.
В Адыгее денег хватит на 819 литров по 57 рублей (75 место), в Севастополе — на 807 литров по 60 рублей (76 место), а в Крыму — на 759 литров по 61 рублю (78 место). Печальнее всего ситуация в Калмыкии. Республика заняла 80 место из 85, уступив лишь Ингушетии, Дагестану, Чечне, КБР и КЧР. По данным рейтинга РИА «Новости», в Калмыкии зарплат хватает на 726 литров АИ-92 по 57 рублей за литр.
Единственный субъект ЮФО, с отрывом ушедший вверх таблицы, — Краснодарский край. Он стоит на 41 месте. Жители Кубани могут купить 1014 литров стоимостью по 56 рублей.
Тройкой лидеров стали Москва (2421 литр по 56 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (2414 литров по 57 рублей) и Чукотский автономный округ (2296 литров по 68 рублей).
Ранее RostovGazeta сообщала, насколько подорожали другие марки бензина в Ростовской области.