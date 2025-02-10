Доход жителей Ростовской области оценили литрами бензина. На сколько хватит зарплаты?

В Адыгее денег хватит на 819 литров по 57 рублей (75 место), в Севастополе — на 807 литров по 60 рублей (76 место), а в Крыму — на 759 литров по 61 рублю (78 место). Печальнее всего ситуация в Калмыкии. Республика заняла 80 место из 85, уступив лишь Ингушетии, Дагестану, Чечне, КБР и КЧР. По данным рейтинга РИА «Новости», в Калмыкии зарплат хватает на 726 литров АИ-92 по 57 рублей за литр.