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Posted 10 февраля, 16:21

Published 10 февраля, 16:21

Modified 10 февраля, 16:21

Updated 10 февраля, 16:21

Светильники

Дороги с изъянами и потоп в театре: за что судился бизнес Ростовской области в январе

10 февраля 2025, 16:21
Фото: Шедеврум. Светильники
В январе донской Арбитражный суд принял большое количество исковых заявлений, связанных с долгами. Одни организации не вносили платежи по кредитам, другие — не оплачивали счета за свет, а некоторые не оплатили товар или услугу. Подробнее о судебных разбирательствах в материале RostovGazeta.

Администрация Азовского района VS Азов-логистик

В январе стало известно, что компания «Азов-логистик» подала исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области в отношении администрации Азовского района. Дело в том, что организация хочет добиться получения судебного решения, подтверждающего законность владения имуществом, а каким именно неизвестно. При этом сумма искового требования составляет 2,8 миллиона рублей.

Добавим, что предварительное судебное заседание состоялось 13 января 2025 года.

Администрация Азовского района
Администрация Азовского района. Фото: Яндекс. Карты
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«Ростовавтодор» и  21 миллион рублей долгов

В этот раз в Арбитражный суд региона обратился Минтранс Ростовской области. Он потребовал взыскать с АО «Ростовавтодор» штраф из-за недостатков работы по государственному контракту. Так, сумма штрафа составила более 624 тысяч рублей, а размер пени — около 2,2 и 18 миллионов рублей.

Добавим, что Арбитражный суд принял иск министерства транспорта Ростовской области и назначил заседание на 4 февраля.

Техника за работой
Техника за работой. Фото: donland.ru
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Московский реставратор допустил затопление Нахичеванского театра

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Эсгал» в пользу Ростовского-на-Дону академического молодежного театра 900 тысяч рублей за нарушение договора и причинение ущерба зданию. Дело в том, что подрядчик ООО «Эсгал» должен был выполнять капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра. Летом 2024 года рабочие начали выполнять демонтаж мягкой кровли, но не учли погодные условия, и дождь залил помещение, оргтехнику и оборудование.

Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать 900 тысяч рублей с ООО «Эсгал» и еще 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

Молодежный академический театр (Нахичеванский городской театр)
Молодежный академический театр (Нахичеванский городской театр). Фото: rostovgazeta.ru
Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом
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«ТНС Энерго Ростов» судится с властями Таганрога

Организация «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 14 января подала иск в Арбитражный суд региона на администрацию Таганрога. Однако детали разбирательства были неизвестны, так как документ не был принят в производство. Прописано, что компания хочет получить от городской управы 2,9 миллиона рублей.

Вероятно, администрация Таганрога имеет долг за электричество.

Вид на зимнйи Таганрог
Вид на зимнйи Таганрог. Фото: Alexxx Malev/cc by 2.0/flickr.com
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Более 2,5 миллиона рублей долга за свет компании «Россети Юг»

ООО «Таганрогская энергетическая компания» направило иск в отношении ПАО «Россети Юг» в Арбитражный суд. Истец хочет добиться оплаты услуг по передаче электрической энергии за сентябрь и октябрь 2024 года, а также пени за невыплаченной в срок суммы. Долг составляет чуть больше 2,5 миллиона рублей.

Добавим, что предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля.

Энергетики «Россети-Юг»
Энергетики «Россети-Юг». Фото: «Россети-Юг»
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ООО «Дельта» против АО «Ростовавтодор»

Компания «Ростовавтодор» задолжала не только Минтрансу Ростовской области, но и московской компании «Дельта», которая занимается добычей полезных ископаемых. Организация подала в Арбитражный суд области иск и указала, что хочет получить с ответчика задолженность по оплате за поставленный товар стоимостью 20,1 миллиона рублей, а также неустойку в размере 298 тысяч рублей.

Отметим, что предварительное судебное заседание первой инстанции состоялось 27 января.

Дорожная техника
Дорожная техника. Фото: donland.ru
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Строительная компания пытается отсудить почти 43 миллиона рублей у отдела образования

На отдел образования администрации Мясниковского района подала в суд организация «Курортстрой», занимающаяся возведением жилых и нежилых зданий. Хоть причины и не раскрываются, но известно, что с властей хотят взыскать 42,9 миллиона рублей.

Арбитражный суд принял иск к рассмотрению, а предварительное заседание назначили на 4 февраля текущего года.

Администрация Мясниковского района
Администрация Мясниковского района. Фото: Alexander Roumega/wikimedia.org
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Администрация-должник

В январе компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подавала еще один иск, но уже на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет. Известно, что городская управа не платила за электроэнергию в период с июня по октябрь 2024 года. В итоге, общая долга сумма составила более 375 тысяч рублей.

Примечательно, что заседание назначили аж на 18 марта. До этого времени суд порекомендовал сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора мирным путем.

Администрация Семикаракорского района
Администрация Семикаракорского района. Фото: Яндекс. Карты
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Банк против крупнейшего ростовского зернотрейдера

«Фора-Банк» подал сразу два иска в Арбитражный суд Ростовской области на ООО «Вектор» из Ростова и связанных с ним ООО «АЛЬФА», ООО «ВЕКТОР ПЛЮС», ООО «МЕГА ПЛЮС» и ООО «Грейн», чтобы взыскать задолженность по кредитным договорам и средства за заложенное имущество.

«Фора-Банк» в Москве
«Фора-Банк» в Москве. Фото: Валерия В./Яндекс. Карты

В документах указано, что донская компания набрала кредитов на сумму свыше 131 миллиона рублей, но не вносила платежи. В связи с этим банк принял решение продать заложенное имущество зернотрейдера с торгов. С молотка планируют продать 141 единицу движимого имущества и примерно 37 — недвижимого.

Предварительное судебное заседание по двум искам состоится 24 февраля.

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