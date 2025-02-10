Дороги с изъянами и потоп в театре: за что судился бизнес Ростовской области в январе

В январе компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подавала еще один иск, но уже на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет. Известно, что городская управа не платила за электроэнергию в период с июня по октябрь 2024 года. В итоге, общая долга сумма составила более 375 тысяч рублей.