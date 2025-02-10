Дороги с изъянами и потоп в театре: за что судился бизнес Ростовской области в январе

Posted 10 февраля, 16:21
Published 10 февраля, 16:21
Modified 10 февраля, 16:21
Updated 10 февраля, 16:21
В январе стало известно, что компания «Азов-логистик» подала исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области в отношении администрации Азовского района. Дело в том, что организация хочет добиться получения судебного решения, подтверждающего законность владения имуществом, а каким именно неизвестно. При этом сумма искового требования составляет 2,8 миллиона рублей.
Добавим, что предварительное судебное заседание состоялось 13 января 2025 года.
В этот раз в Арбитражный суд региона обратился Минтранс Ростовской области. Он потребовал взыскать с АО «Ростовавтодор» штраф из-за недостатков работы по государственному контракту. Так, сумма штрафа составила более 624 тысяч рублей, а размер пени — около 2,2 и 18 миллионов рублей.
Добавим, что Арбитражный суд принял иск министерства транспорта Ростовской области и назначил заседание на 4 февраля.
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Эсгал» в пользу Ростовского-на-Дону академического молодежного театра 900 тысяч рублей за нарушение договора и причинение ущерба зданию. Дело в том, что подрядчик ООО «Эсгал» должен был выполнять капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра. Летом 2024 года рабочие начали выполнять демонтаж мягкой кровли, но не учли погодные условия, и дождь залил помещение, оргтехнику и оборудование.
Кроме того, подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать 900 тысяч рублей с ООО «Эсгал» и еще 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.
Организация «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 14 января подала иск в Арбитражный суд региона на администрацию Таганрога. Однако детали разбирательства были неизвестны, так как документ не был принят в производство. Прописано, что компания хочет получить от городской управы 2,9 миллиона рублей.
Вероятно, администрация Таганрога имеет долг за электричество.
ООО «Таганрогская энергетическая компания» направило иск в отношении ПАО «Россети Юг» в Арбитражный суд. Истец хочет добиться оплаты услуг по передаче электрической энергии за сентябрь и октябрь 2024 года, а также пени за невыплаченной в срок суммы. Долг составляет чуть больше 2,5 миллиона рублей.
Добавим, что предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля.
Компания «Ростовавтодор» задолжала не только Минтрансу Ростовской области, но и московской компании «Дельта», которая занимается добычей полезных ископаемых. Организация подала в Арбитражный суд области иск и указала, что хочет получить с ответчика задолженность по оплате за поставленный товар стоимостью 20,1 миллиона рублей, а также неустойку в размере 298 тысяч рублей.
Отметим, что предварительное судебное заседание первой инстанции состоялось 27 января.
На отдел образования администрации Мясниковского района подала в суд организация «Курортстрой», занимающаяся возведением жилых и нежилых зданий. Хоть причины и не раскрываются, но известно, что с властей хотят взыскать 42,9 миллиона рублей.
Арбитражный суд принял иск к рассмотрению, а предварительное заседание назначили на 4 февраля текущего года.
В январе компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подавала еще один иск, но уже на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет. Известно, что городская управа не платила за электроэнергию в период с июня по октябрь 2024 года. В итоге, общая долга сумма составила более 375 тысяч рублей.
Примечательно, что заседание назначили аж на 18 марта. До этого времени суд порекомендовал сторонам рассмотреть возможность урегулирования спора мирным путем.
«Фора-Банк» подал сразу два иска в Арбитражный суд Ростовской области на ООО «Вектор» из Ростова и связанных с ним ООО «АЛЬФА», ООО «ВЕКТОР ПЛЮС», ООО «МЕГА ПЛЮС» и ООО «Грейн», чтобы взыскать задолженность по кредитным договорам и средства за заложенное имущество.
В документах указано, что донская компания набрала кредитов на сумму свыше 131 миллиона рублей, но не вносила платежи. В связи с этим банк принял решение продать заложенное имущество зернотрейдера с торгов. С молотка планируют продать 141 единицу движимого имущества и примерно 37 — недвижимого.
Предварительное судебное заседание по двум искам состоится 24 февраля.