Экономист заявил, что в Ростове появятся дешевые товары из-за снижения курса доллара

По данным платформы с доступом к финансовым рынкам Investing.com, курс доллара на 13:14 6 февраля 2025 года составляет 96,95 рублей. До такой отметки валюта впервые опустилась с 27 января. Что это значит для ростовчан RostovGazeta объяснил ростовский экономист Леонид Стрельников.