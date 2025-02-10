Экономист заявил, что в Ростове появятся дешевые товары из-за снижения курса доллара

Posted 10 февраля, 06:17
Published 10 февраля, 06:17
Modified 10 февраля, 06:19
Updated 10 февраля, 06:19
По данным платформы с доступом к финансовым рынкам Investing.com, курс доллара на 13:14 6 февраля 2025 года составляет 96,95 рублей. До такой отметки валюта впервые опустилась с 27 января. Что это значит для ростовчан RostovGazeta объяснил ростовский экономист Леонид Стрельников.
По его мнению, низкая стоимость доллара однозначно выгодна для тех, кто закупает импортный товар или планирует заграничные поездки.
«Падение доллара — это укрепление рубля. Глобально, на территории региона могут появиться более дешевые импортные товары. Однако разница будет практически незначительной из-за неизменных сопутствующих затрат на перевозку, хранение на складах и другое», — считает экономист.
Леонид Стрельников отмечает, что снижение курса доллара также может стать стимулом для ускоренного развития экономики в регионе.
«При постепенном снижении валютного курса, у региона будет больше возможностей для развития выгодного производства товара для внутреннего и внешних рынков. Дешевые импортные товары подстегнут конкуренцию на отечественном рынке. Однако если падение по каким-то причинам резко достигнет непредвиденно низких отметок, последствия для экономики могут быть непредсказуемыми: компании могут попытаться компенсировать убытки при помощи повышения цен на товары и услуги. Но пока предпосылок для такого исходя я не вижу», — говорит экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, чего ждать Ростовской области из-за скачка доллара.