«Это неприемлемо»: Карпин раскритиковал игру «Ростова» в победном матче с «Динамо»

В понедельник, 10 февраля, ростовчане обыграли «Динамо» со счетом 4:0 в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ. Несмотря на победу, главный тренер ростовской футбольной команды сообщил, что недоволен игрой своей команды.