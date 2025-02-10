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Posted 10 февраля, 19:11

Published 10 февраля, 19:11

Modified 10 февраля, 19:11

Updated 10 февраля, 19:11

Валерий Карпин, Зимний кубок РПЛ

«Это неприемлемо»: Карпин раскритиковал игру «Ростова» в победном матче с «Динамо»

10 февраля 2025, 19:11
Фото: vk.com/fcrostov. Валерий Карпин, Зимний кубок РПЛ

Карпин раскритиковал игру «Ростова» в победном матче с «Динамо»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча с «Динамо». Об этом рассказал «Матч ТВ».

В понедельник, 10 февраля, ростовчане обыграли «Динамо» со счетом 4:0 в матче за пятое место Зимнего кубка РПЛ. Несмотря на победу, главный тренер ростовской футбольной команды сообщил, что недоволен игрой своей команды.

Больше всего Карпину не понравился первый тайм. По его словам, команда понесла много необоснованных потерь.

«Все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Это неприемлемо», — цитирует «Матч Тв» тренера.

По словам Карпина, когда футболисты играют неудовлетворительно, счет матча не важен. Даже в случае выигрыша ростовчане получали критику от тренера.

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Ранее тренер «Ростова» сообщил о желании покинуть свой пост.

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