К хищению 800 млн рублей на ГПЗ-10 в Ростове причастен экс-сотрудник Минобороны

По данным силовиков, бывший сотрудник Минобороны причастен к мошенничеству. Известно, что он возглавлял 547 военное представительство. Правоохранители задокументировали факт того, что высокопоставленный начальник согласовал завышение цены на госзаказ. Итоговая сумма оказалась в разы больше.