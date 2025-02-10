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Posted 10 февраля, 08:40

Published 10 февраля, 08:40

Modified 10 февраля, 08:42

Updated 10 февраля, 08:42

У проходной ГПЗ-10

К хищению 800 млн рублей на ГПЗ-10 в Ростове причастен экс-сотрудник Минобороны

10 февраля 2025, 08:40
Фото: Яндекс. Карты. У проходной ГПЗ-10
Экс-начальник военного представительства Минобороны России стал подозреваемым по делу о хищении 800 миллионов рублей на ООО «10 государственной подшипниковый завод». Об этом 10 февраля сообщает региональное УФСБ.

По данным силовиков, бывший сотрудник Минобороны причастен к мошенничеству. Известно, что он возглавлял 547 военное представительство. Правоохранители задокументировали факт того, что высокопоставленный начальник согласовал завышение цены на госзаказ. Итоговая сумма оказалась в разы больше.

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В отношении экс-сотрудника Министерства обороны России возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: о мошенничестве и о получении взятки. Вероятно, за участие в этой схеме ему передали вознаграждение.

Ранее подозреваемым по делу о хищении стал экс-директор по экономике и финансам ГПЗ-10.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Мошенничество#Взятка#Хищение#Уголовное дело#Ростов#Минобороны#УФСБ#ГПЗ-10
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