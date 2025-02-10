К хищению 800 млн рублей на ГПЗ-10 в Ростове причастен экс-сотрудник Минобороны

Posted 10 февраля, 08:40
Published 10 февраля, 08:40
Modified 10 февраля, 08:42
Updated 10 февраля, 08:42
По данным силовиков, бывший сотрудник Минобороны причастен к мошенничеству. Известно, что он возглавлял 547 военное представительство. Правоохранители задокументировали факт того, что высокопоставленный начальник согласовал завышение цены на госзаказ. Итоговая сумма оказалась в разы больше.
В отношении экс-сотрудника Министерства обороны России возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: о мошенничестве и о получении взятки. Вероятно, за участие в этой схеме ему передали вознаграждение.
Ранее подозреваемым по делу о хищении стал экс-директор по экономике и финансам ГПЗ-10.