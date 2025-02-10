«Компромат и подковерные игры»: политические Telegram-каналы активизируются на Дону

— С одной стороны, это прямые «сливы». То есть какой-то осведомитель передает информацию, и она появляется задолго до события. Думаю, что у многих каналов могут быть и свои источники в разных ведомствах. Вполне возможно, это и «бывшие», которые или не нашли общий язык на службе или когда-то были обижены властью и ушли из нее. Но с другой стороны, нередко присутствует элемент случайности. Объясню. Например, если на протяжении трех лет говорить о том, что губернатор Голубев уйдет в отставку, то в какой-то момент эта информация действительно сработает. Точно также и с Логвиненко. Давайте вспомним, сколько лет мы слышали, что он уйдет в отставку? Некоторые Telegram-каналы трубили об этом очень давно. И когда он ушел, говорить о том, что эти ребята обладали точной инсайдерской информацией, на мой взгляд, глупо. Но кто-то и действительно дал эти данные незадолго до ухода градоначальника.