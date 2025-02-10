«Компромат и подковерные игры»: политические Telegram-каналы активизируются на Дону

Posted 10 февраля, 14:46
Published 10 февраля, 14:46
Modified 10 февраля, 20:18
Updated 10 февраля, 20:18
Политолог Александр Сухарь рассказал RostovGazeta, как ростовские Telegram-каналы манипулируют политической повесткой, а также почему все больше ростовчан интересуются информацией в группах мессенджера.
— Это обусловлено оперативностью подачи информации. Только произошло событие, как все о нем сразу узнают. Более того, у многих Telegram-каналов есть обратная связь. Это очень удобно, поскольку сами жители могут оставлять комментарии, факты, ставя в известность органы власти. Например, чиновник заявил, что снег убрали. А люди тут же сбросили фотографии с указанием мест, где не убрали. Эта обратная связь очень сильная, быстрая. И, что важно, эффективная.
— Причин популярности две. Первая заключается в том, что у горожан есть потребность в определенной справедливости. Во-вторых, так устроена психология, что большинство людей любят негативную информацию. На этом негативе группы мессенджера возрастают в рейтинге. Но нужно понимать, что эксклюзивная информация в Telegram-каналах часто ничем не подтверждена. Тем не менее они становятся крайне заметными в медиапространстве. На них ссылаются, их цитируют. Таковы тенденции.
— В Ростове и области есть целый ряд если не оппозиционных, то близких к этим настроениям Telegram-каналов. В их числе я бы назвал «Ростов. ком», «Южный акцент», «Тютину», «Выстрел в голову», «Зам всех управлений». У каждого из них более десяти тысяч подписчиков. Это очень серьезная аудитория. Но я хотел бы уточнить. За исключением, наверное, «Южного акцента» и «Тютины», где все-таки присутствует какой-то процент позитивной повестки, все остальные сосредоточены исключительно на негативе. Посмотришь, почитаешь — жутко становится.
— В большинстве случаев нельзя, поскольку число фейков зашкаливает. Удивляет и некомпетентность подачи информации. Порой неправильно называется должность. Или упомянуты комитеты, которых не существует. А это же элементарно — уточнить название в Сети. Но почему так не делают, непонятно.
— С одной стороны, это прямые «сливы». То есть какой-то осведомитель передает информацию, и она появляется задолго до события. Думаю, что у многих каналов могут быть и свои источники в разных ведомствах. Вполне возможно, это и «бывшие», которые или не нашли общий язык на службе или когда-то были обижены властью и ушли из нее. Но с другой стороны, нередко присутствует элемент случайности. Объясню. Например, если на протяжении трех лет говорить о том, что губернатор Голубев уйдет в отставку, то в какой-то момент эта информация действительно сработает. Точно также и с Логвиненко. Давайте вспомним, сколько лет мы слышали, что он уйдет в отставку? Некоторые Telegram-каналы трубили об этом очень давно. И когда он ушел, говорить о том, что эти ребята обладали точной инсайдерской информацией, на мой взгляд, глупо. Но кто-то и действительно дал эти данные незадолго до ухода градоначальника.
— И депутаты, и чиновники читают их. Я знаю это не понаслышке. А все потому, что через эти сообщества происходит передача «сигналов» от определенных групп влияния. Через них можно так или иначе видеть настроения различных групп, социальных страт общества. Другое дело, что с помощью Telegram-каналов можно создавать общественные настроения. Все же знают, что для комментариев под какой-то новостью можно задействовать ботов, заинтересантов, а также специально подкручивать негативные сообщения. Есть определенная группа лиц, которая зарабатывает деньги на комментариях, условно говоря, меняя «минус» на «плюс» в новостной повестке.
— Через них, например, часто запускается «компромат». Это слово нужно обязательно взять в кавычки, поскольку очень часто дискредитирующие материалы оказываются откровенной выдумкой. В свое время и я становился героем таких публикаций. Причем темы, которые вбрасываются через Telegram-каналы уже давно набили оскомину. Да, часть из них оказывается правдой. Но большая часть, по факту, не подкреплена ничем. Контроля за деятельностью Telegram-каналов не существует, поэтому приносить извинения они вряд ли смогут. Этим и пользуются недобросовестные группы влияния. Они закидывают непроверенную, а подчас изначально фальшивую, фейковую информацию, создавая нужный негативный фон в отношении какой-то структуры, события или человека.
— Telegram-каналы — это серьезный ресурс для информационной борьбы и формирования негативного имиджа. Прежде всего, для создания той или иной точки зрения внутри самой элиты, политического бомонда и людей, так или иначе связанных с политикой. Да, их аудитория с точки зрения населения Ростовской области не велика — 10, 20, 50 или даже 70 тысяч подписчиков это не большой процент на пять миллионов жителей региона. Но дело в том, что Telegram-каналы читают наиболее активные группы людей. Наиболее думающие, которые хотят размышлять. Среди них можно формировать определенные настроения, вбрасывая критические материалы. Особенно эта работа активизируется перед выборами. «Компромата» в отношении действующей власти, неудобных чиновников, политических конкурентов, становится больше. С марта начинается праймериз партии власти. По сути, это начало большой избирательной кампании. Думаю, что с марта мы увидим немало разоблачающих материалов, политических сплетен, инсинуаций и «сливов», выдаваемых за действенный компромат. А по факту — просто обостряется политическая конкуренция. И до сентября она будет нарастать, как снежная лавина.
— Таких методов — масса. Например, технология упрощения. Есть такое изречение: «Власть может быть хорошей или плохой, но она ни в коем случае не должна быть смешной». Считается, что власть, которую несерьезно воспринимает население, по сути, не может управлять. А что мы встречаем в некоторых Telegram-каналах Ростовской области?! Пренебрежительные термины и обращения. «Петя», «Вася», «голубятня» — это же та самая технология, направленная на карикатуризацию! Постепенно она создает в глазах читателей привычку не серьезного отношения к власти. Еще один метод — бесконечная интерпретация сексуальных похождений. Это наиболее частые грязные технологии, которые транслируются в Telegram-каналах. Нередко используются «любовники» и «любовницы». Причем настолько пошло и фейково, что вызывает вопросы к тем, кто сливал эти сведения. То есть это бесконечные скандалы.
— Конечно же используют. Другое дело, что сегодня не обязательно вести сложные подковерные игры, чтобы та или иная компрометирующая информация попала в Telegram-канал. Достаточно просто совершить ошибку. Это как «войти не в ту дверь». Отправить сообщение не тому адресату, или видео случайно выйдет в публичную плоскость. Когда идет острая конкурентная борьба политика или чиновника со своим визави, то возможны механизмы взлома их личных почт, переписок. Да, это уголовно наказуемые деяния, но многих это не останавливает.
— Думаю, что главная цель все-таки заработок денег. В том числе и на так называемых «жертвах» разоблачительных и компрометирующих материалов. Не секрет же, что для получения денег с депутата или политика, его сперва нужно покритиковать. Как правило, представители такого «главного героя» выходят на связь, и платят, чтобы больше подобных публикаций не возникало. Таких случаев было не мало. Все же помнят, как у одной одиозной ведущей федерального уровня за это даже арестовали членов команды. И в Ростовской области такой случай тоже известен — мы не отстаем.
— Есть известный случай, когда один из западных журналов спросили — что для них значат слухи. Они сказали, что «слухи — это и есть наши факты». Telegram-каналы порой работают по такому принципу. То есть, это не журналистские расследования, которые проводит, например, RostovGazeta — с разными точками зрения, с опросами экспертов, нет. Здесь дается какой-то один факт. Он, как жареный пирожок, сразу выбрасывается в общественное пространство. И все — пошли лайки, реакции. Негативный имидж сложился, хайп получился, все это конвертировали и монетизировали в различные бонусы. В этом, пожалуй, и заключается самый интересный момент работы Telegram-каналов — скорость передачи информации стала невероятно быстрой.