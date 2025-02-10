Концепцию бодипозитива в России могут запретить

В своем обращении Милонов отметил, что сторонники бодипозитива не только отказываются от общепринятых норм красоты, но и распространяют идеи, призывающие к нездоровому образу жизни, отсутствию физической активности и пищевой дисциплины, пишет 56orb.ru. По мнению депутата, жители России под влиянием Запада принимают эту социальную тенденцию как руководство к действию, что может иметь серьезные последствия. Некоторые люди доводят себя до хронических заболеваний, пренебрегают основными гигиеническими нормами, доводят себя до ожирения и, как следствие, до риска преждевременной смерти. Депутат подчеркивает, что именно в этом заключается опасность бодипозитива для здоровья россиян.