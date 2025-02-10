Концепцию бодипозитива в России могут запретить

Posted 10 февраля, 10:55
Published 10 февраля, 10:55
Modified 10 февраля, 12:19
Updated 10 февраля, 12:19
В своем обращении Милонов отметил, что сторонники бодипозитива не только отказываются от общепринятых норм красоты, но и распространяют идеи, призывающие к нездоровому образу жизни, отсутствию физической активности и пищевой дисциплины, пишет 56orb.ru. По мнению депутата, жители России под влиянием Запада принимают эту социальную тенденцию как руководство к действию, что может иметь серьезные последствия. Некоторые люди доводят себя до хронических заболеваний, пренебрегают основными гигиеническими нормами, доводят себя до ожирения и, как следствие, до риска преждевременной смерти. Депутат подчеркивает, что именно в этом заключается опасность бодипозитива для здоровья россиян.
Милонов настаивает на том, что свободное распространение идей бодипозитива угрожает здоровью нации, и призывает власти принять меры, включая запрет данной идеологии.
Журналисты предполагают, что рост популярности бодипозитива может быть связан с коммерческими интересами. Образы бодипозитива активно внедряются в рекламные кампании с целью повышения продаж. В результате стремление к бодипозитиву может оказаться лишь грамотной маркетинговой стратегией, не имеющей ничего общего с настоящим принятием себя.
В настоящее время концепция бодипозитива охватывает широкий спектр социальных, культурных и даже политических вопросов. Например, в этом году на конкурсе «Мисс Алабама» в США победила Сара Милликен. Это модель плюс-сайз, которая весит более ста килограммов. Её избыточный вес и стал главным элементом победы, отразив растущее стремление общества к толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже начал принимать меры для изменения ситуации. В то же время жители западных стран всё чаще обращаются к медикаментозным средствам для снижения массы тела.
В России в продаже также появился отечественный препарат для борьбы с ожирением на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» запустила поставки лекарства под названием «Велгия» в аптечные сети страны в рамках программы импортозамещения. Этот препарат предназначен для людей, которые имеют нарушения метаболизма: ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Однако перед началом приема «Велгии» обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.
Важно отметить, что медики во многих странах неоднократно критиковали бодипозитив, утверждая, что принятие любых форм тела может привести к игнорированию серьезных проблем со здоровьем.