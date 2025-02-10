Новые схемы для обмана жителей Ростова приготовили мошенники к 14 февраля

Posted 10 февраля, 07:20
Published 10 февраля, 07:20
Modified 10 февраля, 07:22
Updated 10 февраля, 07:22
Дата 14 февраля для ростовчан имеет особое значение — это день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Однако в этот день кибермошенники, по словам эксперта по проверке систем безопасности Георга Буцуканова, активизируются совсем по другому поводу.
«В преддверии 14 февраля, как и перед любыми другими массовыми праздниками, которые популярны в разных странах, мошенники используют особые схемы. Ко Дню влюбленных — с романтическим подтекстом. Пожалуй, самая популярная из них — цветы или подарок от тайного поклонника. С одним нюансом — получатель должен оплатить доставку, сообщить какой-нибудь код из СМС или назвать другие свои данные: имя, адрес, телефон», — рассказывает эксперт.
Георг Буцуканов призывает ростовчан не принимать подарков от незнакомцев, особенно если для этого необходимо сообщать личную информацию.
«В Ростове из года в год встречается еще одна схема, она популярна для больших городов: мошенники продвигают фишинговые рассылки. Это может быть массовая рассылка от фейк-сообщества, а может быть и искусно загримированная якобы безобидная ссылка на афишу кинотеатра, электронные билеты или что-то еще от „половинки“ с сайта знакомств. Как правило, по ту сторону экрана вовсе не тот человек, чьи фото и данные размещены в анкете. Они же могут приглашать вас на свидание, просить оплатить такси или другие потребности, а после перевода денег — исчезать», — сообщает собеседник RostovGazeta.
Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам от подозрительных отправителей, а покупки совершать только на лично проверенных ресурсах.
«Куда уходят концы таких „схем“ установить практически невозможно, антивирусные программы в таких случаях не помогут, а сайты знакомств могут устанавливать недостаточные требования для верификации пользователя. Нужно опираться на свою бдительность. Если в интернете вас кто-то к чему-то настойчиво принуждает — это повод нажать кнопку „заблокировать“ и избавить себя от проблем», — считает Георг Буцуканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что коробку с пиротехникой мужчина поджег в ТЦ в Шахтах по приказу мошенников.