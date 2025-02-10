Новые схемы для обмана жителей Ростова приготовили мошенники к 14 февраля

«В Ростове из года в год встречается еще одна схема, она популярна для больших городов: мошенники продвигают фишинговые рассылки. Это может быть массовая рассылка от фейк-сообщества, а может быть и искусно загримированная якобы безобидная ссылка на афишу кинотеатра, электронные билеты или что-то еще от „половинки“ с сайта знакомств. Как правило, по ту сторону экрана вовсе не тот человек, чьи фото и данные размещены в анкете. Они же могут приглашать вас на свидание, просить оплатить такси или другие потребности, а после перевода денег — исчезать», — сообщает собеседник RostovGazeta.