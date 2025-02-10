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Posted 10 февраля, 07:20

Published 10 февраля, 07:20

Modified 10 февраля, 07:22

Updated 10 февраля, 07:22

Сердечко на 14 февраля

Новые схемы для обмана жителей Ростова приготовили мошенники к 14 февраля

10 февраля 2025, 07:20
Фото: Unsplash. Сердечко на 14 февраля
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Эксклюзив
Мошенники провоцируют фейковые свидания и заставляют оплачивать подарки самому себе, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.

Дата 14 февраля для ростовчан имеет особое значение — это день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Однако в этот день кибермошенники, по словам эксперта по проверке систем безопасности Георга Буцуканова, активизируются совсем по другому поводу.

«В преддверии 14 февраля, как и перед любыми другими массовыми праздниками, которые популярны в разных странах, мошенники используют особые схемы. Ко Дню влюбленных — с романтическим подтекстом. Пожалуй, самая популярная из них — цветы или подарок от тайного поклонника. С одним нюансом — получатель должен оплатить доставку, сообщить какой-нибудь код из СМС или назвать другие свои данные: имя, адрес, телефон», — рассказывает эксперт.

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Георг Буцуканов призывает ростовчан не принимать подарков от незнакомцев, особенно если для этого необходимо сообщать личную информацию.

«В Ростове из года в год встречается еще одна схема, она популярна для больших городов: мошенники продвигают фишинговые рассылки. Это может быть массовая рассылка от фейк-сообщества, а может быть и искусно загримированная якобы безобидная ссылка на афишу кинотеатра, электронные билеты или что-то еще от „половинки“ с сайта знакомств. Как правило, по ту сторону экрана вовсе не тот человек, чьи фото и данные размещены в анкете. Они же могут приглашать вас на свидание, просить оплатить такси или другие потребности, а после перевода денег — исчезать», — сообщает собеседник RostovGazeta.

Шашечки такси
Шашечки такси. Фото: 1MI

Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам от подозрительных отправителей, а покупки совершать только на лично проверенных ресурсах.

«Куда уходят концы таких „схем“ установить практически невозможно, антивирусные программы в таких случаях не помогут, а сайты знакомств могут устанавливать недостаточные требования для верификации пользователя. Нужно опираться на свою бдительность. Если в интернете вас кто-то к чему-то настойчиво принуждает — это повод нажать кнопку „заблокировать“ и избавить себя от проблем», — считает Георг Буцуканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что коробку с пиротехникой мужчина поджег в ТЦ в Шахтах по приказу мошенников.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Мошенничество
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