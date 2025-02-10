Нужна машина времени: в Ростове настройщик нашел в пианино деньги и не смог потратить

По информации издания «Молот», Владимир Тахтамышев обнаружил тайник, когда настраивал пианино. Там были купюры разным номиналом 1961 года выпуска. Всего насчитывалось порядка 200 рублей. По данным сайта «Деньги России», в те года это было половиной стоимости мотоцикла «Восход». А зарплаты составляли в среднем 80 рублей. Для сравнения «Запорожец» стоил 1800 рублей, а литр молока — 30 копеек.