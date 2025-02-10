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Posted 10 февраля, 08:36

Published 10 февраля, 08:36

Modified 10 февраля, 08:38

Updated 10 февраля, 08:38

Тайник с деньгами в фортепиано

Нужна машина времени: в Ростове настройщик нашел в пианино деньги и не смог потратить

10 февраля 2025, 08:36
Фото: Газета «Молот». Тайник с деньгами в фортепиано

Тайник с советскими деньгами нашел в старинном пианино настройщик из Ростова

Ростовский настройщик пианино обнаружил старый тайник, оставленный в инструменте много десятилетий назад. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации издания «Молот», Владимир Тахтамышев обнаружил тайник, когда настраивал пианино. Там были купюры разным номиналом 1961 года выпуска. Всего насчитывалось порядка 200 рублей. По данным сайта «Деньги России», в те года это было половиной стоимости мотоцикла «Восход». А зарплаты составляли в среднем 80 рублей. Для сравнения «Запорожец» стоил 1800 рублей, а литр молока — 30 копеек.

Настройщик показал находку хозяйке пианино. Теперь женщина планирует показать старые банкноты специалистам-нумизматам или бонистам.

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Владимир Тахтамышев добавил, что это не первая его интересная находка. Ранее специалисту попадались золотые украшения, спрятанные чьими-то бабушками и прабабушками.

В январе ростовчанка показала сокровища, которые нашла на дне реки Дон.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростов#СМИ#Находка#Пианино#Советские деньги#Нумизматика#Тайник
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