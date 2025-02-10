Нужна машина времени: в Ростове настройщик нашел в пианино деньги и не смог потратить

Posted 10 февраля, 08:36
Published 10 февраля, 08:36
Modified 10 февраля, 08:38
Updated 10 февраля, 08:38
По информации издания «Молот», Владимир Тахтамышев обнаружил тайник, когда настраивал пианино. Там были купюры разным номиналом 1961 года выпуска. Всего насчитывалось порядка 200 рублей. По данным сайта «Деньги России», в те года это было половиной стоимости мотоцикла «Восход». А зарплаты составляли в среднем 80 рублей. Для сравнения «Запорожец» стоил 1800 рублей, а литр молока — 30 копеек.
Настройщик показал находку хозяйке пианино. Теперь женщина планирует показать старые банкноты специалистам-нумизматам или бонистам.
Владимир Тахтамышев добавил, что это не первая его интересная находка. Ранее специалисту попадались золотые украшения, спрятанные чьими-то бабушками и прабабушками.
В январе ростовчанка показала сокровища, которые нашла на дне реки Дон.