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Posted 10 февраля, 09:40

Published 10 февраля, 09:40

Modified 10 февраля, 09:42

Updated 10 февраля, 09:42

Взятка

После обысков в МРЭО возбудили уголовное дело на ростовского сотрудника ГАИ

10 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI. Взятка
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГАИ. Об этом 10 февраля сообщает Следком региона.

По версии следствия, сотрудник ГАИ незаконно внес сведения в федеральную информационную систему, чтобы лишенный водительских прав гражданин мог их восстановить. То есть мужчину после этого могли допустить к сдаче теоретической части экзамена на право управления транспортом.

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За помощь в незаконном деле сотрудник ГАИ получил денежное вознаграждение. Взятку ему передали двое посредников. В отношении них тоже возбудили уголовное дело — по статье о посредничестве во взяточничестве.

Об этой схеме стало известно после обысков в подразделениях МРЭО. Следователи изъяли документацию и установили подозреваемых. Сотрудник ГАИ теперь стал фигурантом дела о получении взятки. Правоохранители продолжают выявлять соучастников преступления и другие эпизоды преступной деятельности.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Взятка#Уголовное дело#Преступная деятельность#Следком#Посредничество#МРЭО#ГАИ
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