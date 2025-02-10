После обысков в МРЭО возбудили уголовное дело на ростовского сотрудника ГАИ

По версии следствия, сотрудник ГАИ незаконно внес сведения в федеральную информационную систему, чтобы лишенный водительских прав гражданин мог их восстановить. То есть мужчину после этого могли допустить к сдаче теоретической части экзамена на право управления транспортом.