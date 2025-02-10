После обысков в МРЭО возбудили уголовное дело на ростовского сотрудника ГАИ

Posted 10 февраля, 09:40
Published 10 февраля, 09:40
Modified 10 февраля, 09:42
Updated 10 февраля, 09:42
По версии следствия, сотрудник ГАИ незаконно внес сведения в федеральную информационную систему, чтобы лишенный водительских прав гражданин мог их восстановить. То есть мужчину после этого могли допустить к сдаче теоретической части экзамена на право управления транспортом.
За помощь в незаконном деле сотрудник ГАИ получил денежное вознаграждение. Взятку ему передали двое посредников. В отношении них тоже возбудили уголовное дело — по статье о посредничестве во взяточничестве.
Об этой схеме стало известно после обысков в подразделениях МРЭО. Следователи изъяли документацию и установили подозреваемых. Сотрудник ГАИ теперь стал фигурантом дела о получении взятки. Правоохранители продолжают выявлять соучастников преступления и другие эпизоды преступной деятельности.