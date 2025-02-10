Повышенные выплаты получат льготники в Ростовской области. Но не все

Posted 10 февраля, 15:28
Published 10 февраля, 15:28
Modified 10 февраля, 15:30
Updated 10 февраля, 15:30
С начала февраля был проиндексирован на 9,5% ряд соцвыплат для федеральных льготников. В список вошли инвалиды, ветераны, чернобыльцы и другие жители региона, которым положены льготы.
Заполнение заявления для получения денежных средств не потребуется: их жителям региона добавят к пенсии.
«С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндекирован на 9,5% и теперь составляет 1 728,46 рубля», — рассказала сотрудница Социального фонда Светлана Жинкина.
Она уточнила, что у всех категорий льготников размер соцвыплаты различается. Она включает в себя лекарственные препараты, поездки в санатории и бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ранее стало известно о повышении выплат дончанам, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.