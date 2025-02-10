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Posted 10 февраля, 15:28

Published 10 февраля, 15:28

Modified 10 февраля, 15:30

Updated 10 февраля, 15:30

Деньги

Повышенные выплаты получат льготники в Ростовской области. Но не все

10 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI. Деньги

В Ростовской области 414 тысяч федеральных льготников получат повышенные выплаты

В Ростовской области 414 тысяч федеральных льготников получат повышенные соцвыплаты в связи с индексацией. Информация об этом сообщили сотрудники регионального отделения Социального фонда России.

С начала февраля был проиндексирован на 9,5% ряд соцвыплат для федеральных льготников. В список вошли инвалиды, ветераны, чернобыльцы и другие жители региона, которым положены льготы.

Заполнение заявления для получения денежных средств не потребуется: их жителям региона добавят к пенсии.

«С 1 февраля набор соцуслуг был также проиндекирован на 9,5% и теперь составляет 1 728,46 рубля», — рассказала сотрудница Социального фонда Светлана Жинкина.

Она уточнила, что у всех категорий льготников размер соцвыплаты различается. Она включает в себя лекарственные препараты, поездки в санатории и бесплатный проезд в общественном транспорте.

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Ранее стало известно о повышении выплат дончанам, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Льготы#Выплаты#Пенсия#Льготники#Индексация
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