rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 14:18

Published 10 февраля, 14:18

Modified 10 февраля, 14:20

Updated 10 февраля, 14:20

Мечникова, 53 в Ростове

Пристанища бездомных: в Ростове снесут скандальные заброшки на Мечникова

10 февраля 2025, 14:18
Фото: Яндекс. Карты. Мечникова, 53 в Ростове

Администрация Ростова выделит 3,6 млн на снос двух домов на Мечникова

Ростовская горадминистрация выделит 3,6 миллионов рублей на снос двух многоквартирных домов на улице Мечникова. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком является управление ЖКХ Октябрьского района Ростова.

На снос первого заброшенного трехэтажного многоквартирного дома, расположенного на улице Мечникова, 53, выделено 1,8 миллиона рублей. Ранее RostovGazeta писала, что 14 января в нем вспыхнул пожар.

Еще 1,7 миллиона рублей выделили из бюджета власти Ростова для сноса многоэтажки по адресу Мечникова, 51. Это — тот самый многострадальный аварийный дом, в котором рухнул потолок, а жильцов расселили.

Судя по данным сайта, определение поставщика в данный момент приостановили.

В Ростовской области снесли историческое здание «Русско-Бельгийского Общества»
Узнать подробнее
Читайте также:
Выборы депутатов в Гордуму Ростова обойдутся в 153 млн рублей. На что их потратят?«Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансовНи лаванды, ни туалетов: какими провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко
#Милана Белкина#Госзакупки#Бюджет#Жилищное строительство#Снос домов#Аварийные дома#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика