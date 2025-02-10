Пристанища бездомных: в Ростове снесут скандальные заброшки на Мечникова

Posted 10 февраля, 14:18
Published 10 февраля, 14:18
Modified 10 февраля, 14:20
Updated 10 февраля, 14:20
Заказчиком является управление ЖКХ Октябрьского района Ростова.
На снос первого заброшенного трехэтажного многоквартирного дома, расположенного на улице Мечникова, 53, выделено 1,8 миллиона рублей. Ранее RostovGazeta писала, что 14 января в нем вспыхнул пожар.
Еще 1,7 миллиона рублей выделили из бюджета власти Ростова для сноса многоэтажки по адресу Мечникова, 51. Это — тот самый многострадальный аварийный дом, в котором рухнул потолок, а жильцов расселили.
Судя по данным сайта, определение поставщика в данный момент приостановили.