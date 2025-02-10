Север Ростовской области атаковали с воздуха

В ночь на 10 февраля вражеские беспилотники атаковали самый северный район Ростовской области. Накануне около 22.10 мск в РСЧС объявила в районе беспилотную опасность. А в 05.40 глава региона проинформировал, что враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район.