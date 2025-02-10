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Posted 10 февраля, 04:30

Published 10 февраля, 04:30

Modified 10 февраля, 04:32

Updated 10 февраля, 04:32

Система ПВО

Север Ростовской области атаковали с воздуха

10 февраля 2025, 04:30
Фото: Минобороны РФ. Система ПВО

Атаку беспилотников отразили военные в Миллеровском районе Ростовской области

В ночь на 10 февраля Миллеровский район Ростовской области подвергся атаке БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 10 февраля вражеские беспилотники атаковали самый северный район Ростовской области. Накануне около 22.10 мск в РСЧС объявила в районе беспилотную опасность. А в 05.40 глава региона проинформировал, что враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район.

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем телеграмм-канале.

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О количестве БПЛА не сообщается. К слову, беспилотная опасность в Миллеровском районе до сих пор не отменена.

Ранее основатель центра беспилотной авиации сообщил, что Ростов 8 февраля могли атаковать тяжелыми дронами.

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#Ростовская область#ПВО#Миллерово#СВО#Беспилотники#Атака БПЛА#Миллеровский район#Происшествия#Юрий Слюсарь
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