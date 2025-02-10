Север Ростовской области атаковали с воздуха

Posted 10 февраля, 04:30
Published 10 февраля, 04:30
Modified 10 февраля, 04:32
Updated 10 февраля, 04:32
В ночь на 10 февраля вражеские беспилотники атаковали самый северный район Ростовской области. Накануне около 22.10 мск в РСЧС объявила в районе беспилотную опасность. А в 05.40 глава региона проинформировал, что враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район.
«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем телеграмм-канале.
О количестве БПЛА не сообщается. К слову, беспилотная опасность в Миллеровском районе до сих пор не отменена.
Ранее основатель центра беспилотной авиации сообщил, что Ростов 8 февраля могли атаковать тяжелыми дронами.