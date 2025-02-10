Сильнейшие за всю зиму морозы придут в Ростовскую область в феврале

Posted 10 февраля, 11:08
Published 10 февраля, 11:08
Modified 10 февраля, 11:10
Updated 10 февраля, 11:10
В донской столице вечером 10 февраля похолодает до -10 градусов. Следующим днем столбик термометра поднимется до -5…-3, но к ночи снова опустится до -9. Существенных осадков не будет. Вероятно, может пойти небольшой и кратковременный снег. На дорогах будет гололед, поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее и внимательнее на дорогах.
В регионе обещают примерно такую же погоду. Отличается только северная и южная части Ростовской области. Например, в Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском районах по ночам похолодает до -15…-12 градусов. В крайних северных районах (Боковский, Чертковский) — до -18 градусов. Днем при этом будет около -8…-3 градусов. На юге (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) температура воздуха составит до +1 градуса днем и всего -7…-2 — ночью.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда ждать потепление на Дону.