Скрябин поручил ускорить выплаты для пострадавших от атаки БПЛА ростовчан

Posted 10 февраля, 14:15
Published 10 февраля, 14:15
Modified 10 февраля, 14:17
Updated 10 февраля, 14:17
Во время оперативного совещания глава Первомайского района Сергей Ковшиков доложил о ликвидации последствий беспилотной атаки. Напомним, она произошла 8 февраля. Всего над территорией Ростовской области удалось сбить 18 дронов. Александр Скрябин пообещал, что все горожане, чье имущество повреждено во время ночного налета беспилотников, получат единовременную выплату. Подробнее о последствиях атаки — в материале RostovGazeta.
По словам главы Первомайского района, всего обошли 113 поврежденных квартир. Также были выполнены замеры разбитых окон и заказаны материалы для ремонта. Ковшиков уточнил, что в данный момент ведется приём документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На сегодняшний день от ростовчан поступило всего 24 заявления.
Александр Скрябин поручил ускорить процесс и начать выплачивать материальную помощь тем, кто уже подал заявление.
«Мне кажется, не надо ждать всех, а начинать выплачивать тем, кто подал заявление», — говорит исполняющий обязанности главы администрации Ростова.