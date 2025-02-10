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Posted 10 февраля, 14:15

Published 10 февраля, 14:15

Modified 10 февраля, 14:17

Updated 10 февраля, 14:17

Разбитое окно после падения БПЛА в Ростове

Скрябин поручил ускорить выплаты для пострадавших от атаки БПЛА ростовчан

10 февраля 2025, 14:15
Фото: rostovgazeta.ru. Разбитое окно после падения БПЛА в Ростове
Исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Скрябин потребовал ускорить выдачу выплат для пострадавших от атаки БПЛА ростовчан. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Во время оперативного совещания глава Первомайского района Сергей Ковшиков доложил о ликвидации последствий беспилотной атаки. Напомним, она произошла 8 февраля. Всего над территорией Ростовской области удалось сбить 18 дронов. Александр Скрябин пообещал, что все горожане, чье имущество повреждено во время ночного налета беспилотников, получат единовременную выплату. Подробнее о последствиях атаки — в материале RostovGazeta.

По словам главы Первомайского района, всего обошли 113 поврежденных квартир. Также были выполнены замеры разбитых окон и заказаны материалы для ремонта. Ковшиков уточнил, что в данный момент ведется приём документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На сегодняшний день от ростовчан поступило всего 24 заявления.

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Александр Скрябин поручил ускорить процесс и начать выплачивать материальную помощь тем, кто уже подал заявление.

«Мне кажется, не надо ждать всех, а начинать выплачивать тем, кто подал заявление», — говорит исполняющий обязанности главы администрации Ростова.
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