Скрябин поручил ускорить выплаты для пострадавших от атаки БПЛА ростовчан

По словам главы Первомайского района, всего обошли 113 поврежденных квартир. Также были выполнены замеры разбитых окон и заказаны материалы для ремонта. Ковшиков уточнил, что в данный момент ведется приём документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На сегодняшний день от ростовчан поступило всего 24 заявления.