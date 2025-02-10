rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 18:22

Published 10 февраля, 18:22

Modified 10 февраля, 18:24

Updated 10 февраля, 18:24

Сотрудника ГИБДД насмерть сбили на посту в Ростовской области

Сотрудника ГИБДД насмерть сбили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

10 февраля 2025, 18:22
Фото: 1MI. Сотрудника ГИБДД насмерть сбили на посту в Ростовской области
В Ростовской области сотрудник ГИБДД попал под колеса авто во время работы на посту. Об этом сообщают местные СМИ 10 февраля.

По информации «КВУ», вечером мужчина стоял на Аютинском посту на трассе М-4 «Дон» недалеко от города Шахты. Около 18.00 мск он попал под колеса проезжавшего авто. Подробности аварии пока не известны.

Прибывшие медики госпитализировали инспектора ДПС, но не смогли его спасти. По пути в больницу мужчина скончался.

Слюсарь прокомментировал вымогательство взятки с бойца СВО в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Его вроде между фурами зажало, — пишут в комментариях подписчики.

Официального комментария от ГАИ по Ростовской области еще не поступало.

Ранее RostovGazeta сообщала, что стало с инспекторами Госавтоинспекции, которые вымогали взятку у бойца спецоперации в Ростове.

Читайте также:
Полиция усомнилась в законности действий инспекторов ДПС в Ростовской областиВ МРЭО прошли обыски из-за взятки, а зарплаты жителей Ростова посчитали бензиномВодитель погиб в ДТП с перевертышем на трассе «Ростов — Ставрополь»
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Шахты#Взятка#Авария#ДПС#ГИБДД#ГАИ#Трасса М-4
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика