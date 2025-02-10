Сотрудника ГИБДД насмерть сбили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 10 февраля, 18:22
Published 10 февраля, 18:22
Modified 10 февраля, 18:24
Updated 10 февраля, 18:24
По информации «КВУ», вечером мужчина стоял на Аютинском посту на трассе М-4 «Дон» недалеко от города Шахты. Около 18.00 мск он попал под колеса проезжавшего авто. Подробности аварии пока не известны.
Прибывшие медики госпитализировали инспектора ДПС, но не смогли его спасти. По пути в больницу мужчина скончался.
Его вроде между фурами зажало, — пишут в комментариях подписчики.
Официального комментария от ГАИ по Ростовской области еще не поступало.
Ранее RostovGazeta сообщала, что стало с инспекторами Госавтоинспекции, которые вымогали взятку у бойца спецоперации в Ростове.