Стала известна причина обысков в МРЭО в Ростове-на-Дону

Posted 10 февраля, 10:03
Published 10 февраля, 10:03
Modified 10 февраля, 10:05
Updated 10 февраля, 10:05
По информации регионального Следкома, сотрудник Госавтоинспекции за денежное вознаграждение незаконно внес данные в информационную систему. Это позволило мужчина снова сдать экзамен на водительские права, которых его лишили.
В отношении сотрудника ГАИ возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Еще два жителя Ростова стали фигурантами дела по статье о посредничестве во взяточничестве — именно они передавали деньги.
Напомним, обыски в МРЭО прошли 7 февраля. Силовики изъяли всю интересующую их документацию. После выходных, 10 февраля трех человек задержали. Правоохранители продолжают расследовать дело, устанавливать другие эпизоды преступной деятельности и выявлять соучастников.