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Posted 10 февраля, 10:03

Published 10 февраля, 10:03

Modified 10 февраля, 10:05

Updated 10 февраля, 10:05

МРЭО Ростов-на-Дону

Стала известна причина обысков в МРЭО в Ростове-на-Дону

10 февраля 2025, 10:03
Фото: Гугл Карты. МРЭО Ростов-на-Дону

Сотрудник ГАИ из Ростова стал фигурантом дела о получении взятке

Следователи сообщили об уголовном деле в отношении сотрудника ГАИ. После обысков в МРЭО его задержали по подозрению в получении взятки.

По информации регионального Следкома, сотрудник Госавтоинспекции за денежное вознаграждение незаконно внес данные в информационную систему. Это позволило мужчина снова сдать экзамен на водительские права, которых его лишили.

Сотрудников ГАИ задержали в Ростове за вымогательство взятки у бойца СВО
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В отношении сотрудника ГАИ возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Еще два жителя Ростова стали фигурантами дела по статье о посредничестве во взяточничестве — именно они передавали деньги.

Напомним, обыски в МРЭО прошли 7 февраля. Силовики изъяли всю интересующую их документацию. После выходных, 10 февраля трех человек задержали. Правоохранители продолжают расследовать дело, устанавливать другие эпизоды преступной деятельности и выявлять соучастников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Взятка#Уголовное дело#Правоохранители#Расследование#Обыск#Водительские права#Посредничество#МРЭО#ГАИ
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