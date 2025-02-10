T2 составила топ популярных мест для зимнего отдыха в Ростовской области

Зимой для любителей путешествий T2 запустила обновленный онлайн-путеводитель «Тревел-гид», в который включила места с тематическими развлечениями. Собрать идеальный маршрут из необычных локаций могут бесплатно все желающие, в том числе — абоненты других операторов. Из южных направлений в нем представлены Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея. В этих регионах T2 собрала коллекцию из 30 уникальных мест, где клиенты компании могут всегда оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.