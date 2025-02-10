T2 составила топ популярных мест для зимнего отдыха в Ростовской области

Posted 10 февраля, 13:48
Published 10 февраля, 13:48
Modified 10 февраля, 13:50
Updated 10 февраля, 13:50
Самой популярной локацией стал исторический центр Таганрога. Путешественники и ценители историко-культурного наследия любят это место за множество знаковых достопримечательностей, располагающихся в шаговой доступности друг от друга. В числе фаворитов: дворец Алфераки, который является образцом южного необарокко, а также места жизни известного писателя Антона Чехова — музеи «Лавка Чехова» и «Домик Чехова». Изучая их, абоненты T2 за два месяца зимы потратили количество гигабайтов, равное прослушиванию 38 млн музыкальных треков на стриминговых сервисах.
Второе место топа занял парк им. Октябрьской революции, расположенный в самом центре Ростова-на-Дону. Горожане ценят это место за большой выбор развлечений: здесь можно прокатиться на разнообразных аттракционах, посетить культурные мероприятия, а также полюбоваться обитателями птичника и пруда для водоплавающих. Количества мобильного трафика, использованного клиентами T2 на территории парка, хватило бы для просмотра 19 млн коротких видео в соцсетях.
Также в список популярных мест для зимнего досуга вошел самый большой парк культуры и отдыха Ростова-на-Дону — им. Н. А. Островского. На его территории размещены разнообразные аттракционы и кафе, среди которых особой популярностью с момента открытия пользуется парк «Пача Мама», где можно познакомиться с перуанскими альпака. Делясь впечатлениями от прогулок по парку и общения с экзотическими животными, абоненты T2 за два зимних месяца скачали количество гигабайтов, равное прослушиванию более 18 млн музыкальных треков.
Кроме этого, ростовчане и гости региона этой зимой часто отправлялись на экскурсии в Семикаракорск, а также любовались видами хутора Мержаново и знакомились с енотами в тематическом парке. В каждой из этих локаций абоненты T2 потратили трафик, которого хватило бы на загрузку более 19,5 млн фотографий в социальных сетях.
Зимой для любителей путешествий T2 запустила обновленный онлайн-путеводитель «Тревел-гид», в который включила места с тематическими развлечениями. Собрать идеальный маршрут из необычных локаций могут бесплатно все желающие, в том числе — абоненты других операторов. Из южных направлений в нем представлены Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея. В этих регионах T2 собрала коллекцию из 30 уникальных мест, где клиенты компании могут всегда оставаться на связи и делиться эмоциями с близкими онлайн.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
«Анализ активности наших абонентов в сети показывает, что в зимний период многие жители юга отдали предпочтение поездкам внутри региона. Принимая во внимание растущий интерес к внутреннему туризму, в декабре прошлого года мы обновили наш онлайн-путеводитель „Тревел-гид“ и добавили в него локации с тематическими развлечениями. Широкая география проекта, которая охватывает самые разные населенные пункты юга страны, показывает, сколько нового и интересного могут открыть для себя жители и гости регионов зимой. При этом, куда бы не отправились наши клиенты, их везде будет сопровождать качественная связь и надежный интернет от T2, с которыми путешествия пройдут комфортно».