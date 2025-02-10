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Posted 10 февраля, 12:33

Published 10 февраля, 12:33

Modified 10 февраля, 12:35

Updated 10 февраля, 12:35

Автобус горит в Ростове

Тушили три пожарных машины: автобус №10 сгорел в Ростове-на-Дону 10 февраля

10 февраля 2025, 12:33
Фото: 02.mchs.gov.ru. rostovgazeta.ru. Автобус горит в Ростове

Автобус №10 сгорел в Ростове-на-Дону 10 февраля

В Ростове в одном из жилых районов загорелся автобус. Кадры страшного пожара предоставил RostovGazeta очевидец.

На одном из видео видно, что автобус перегородил проезд для другого транспорта: автовладельцам приходится объезжать место происшествия. Из задней части автобуса валят клубы черного дыма.

На других кадрах, которые оказались в распоряжении RostovGazeta, пожар распространился по всему салону автобуса. Видно, что район охватило огромное количество густого черного дыма, а транспорт окружило пламя. На место происшествия прибыли огнеборцы на двух спецмашинах и полицейские.

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Видео: rostovgazeta.ru. Горящий автобус в Ростове-на-Дону

В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел на улице Дмитрия Петрова, 12. В 15:08 мск поступило сообщение о возгорании в автобусе, следующем по 10 маршруту. Загорелся моторный отсек и салон, площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет. Для тушения автобуса прибыли три пожарных расчета.

«Десятых и так не сыщешь, так еще минус один с маршрута», — прокомментировал произошедшее очевидец.

Ранее похожая ситуация произошла в микрорайоне Левенцовка. Там вспыхнул автобус, в котором находились пассажиры и водитель. Кадры задымленного транспорта можно увидеть в материале RostovGazeta.

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