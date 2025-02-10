Тушили три пожарных машины: автобус №10 сгорел в Ростове-на-Дону 10 февраля

Posted 10 февраля, 12:33
Published 10 февраля, 12:33
Modified 10 февраля, 12:35
Updated 10 февраля, 12:35
На одном из видео видно, что автобус перегородил проезд для другого транспорта: автовладельцам приходится объезжать место происшествия. Из задней части автобуса валят клубы черного дыма.
На других кадрах, которые оказались в распоряжении RostovGazeta, пожар распространился по всему салону автобуса. Видно, что район охватило огромное количество густого черного дыма, а транспорт окружило пламя. На место происшествия прибыли огнеборцы на двух спецмашинах и полицейские.
В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел на улице Дмитрия Петрова, 12. В 15:08 мск поступило сообщение о возгорании в автобусе, следующем по 10 маршруту. Загорелся моторный отсек и салон, площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет. Для тушения автобуса прибыли три пожарных расчета.
«Десятых и так не сыщешь, так еще минус один с маршрута», — прокомментировал произошедшее очевидец.
Ранее похожая ситуация произошла в микрорайоне Левенцовка. Там вспыхнул автобус, в котором находились пассажиры и водитель. Кадры задымленного транспорта можно увидеть в материале RostovGazeta.