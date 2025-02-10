Тушили три пожарных машины: автобус №10 сгорел в Ростове-на-Дону 10 февраля

На других кадрах, которые оказались в распоряжении RostovGazeta, пожар распространился по всему салону автобуса. Видно, что район охватило огромное количество густого черного дыма, а транспорт окружило пламя. На место происшествия прибыли огнеборцы на двух спецмашинах и полицейские.