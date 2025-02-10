В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых 10 февраля над Ростовской областью

Posted 10 февраля, 05:04
Published 10 февраля, 05:04
Modified 10 февраля, 05:06
Updated 10 февраля, 05:06
По информации ведомства, над донским регионом засекли два украинских беспилотника. Силами ПВО (прим. — противовоздушная оборона) их перехватили в воздухе. Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что под атаку попал Миллеровский район.
— В Зернограде мы тоже слышали, — добавили в комментариях местные жители.
Всего по России за ночь уничтожили 15 БПЛА. Большую часть сбили над соседним Краснодарским краем. Еще три штуки — в Брянской области и по одному — в Белгородской, Курской областях и в Крыму.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Миллеровском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.