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Posted 10 февраля, 05:04

Published 10 февраля, 05:04

Modified 10 февраля, 05:06

Updated 10 февраля, 05:06

В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых 10 февраля над Ростовской областью

В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых 10 февраля над Ростовской областью

10 февраля 2025, 05:04
Фото: Минобороны России. В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых 10 февраля над Ростовской областью
Стало известно, сколько дронов перехватили над Ростовской областью в ночь на 10 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, над донским регионом засекли два украинских беспилотника. Силами ПВО (прим. — противовоздушная оборона) их перехватили в воздухе. Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что под атаку попал Миллеровский район.

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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— В Зернограде мы тоже слышали, — добавили в комментариях местные жители.

Всего по России за ночь уничтожили 15 БПЛА. Большую часть сбили над соседним Краснодарским краем. Еще три штуки — в Брянской области и по одному — в Белгородской, Курской областях и в Крыму.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Миллеровском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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