В МРЭО прошли обыски из-за взятки, а зарплаты жителей Ростова посчитали бензином

Posted 10 февраля, 15:20
Published 10 февраля, 15:20
Modified 10 февраля, 15:51
Updated 10 февраля, 15:51
Напомним, 7 февраля в МРЭО на улице Доватора прошли обыски. Силовики ворвались в здание и изъяли документацию.
Через несколько дней, 10 февраля, задержали трех человек, а следователи рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников ГАИ.
После обысков его задержали по подозрению во взяточничестве.
Как сообщил Следком, инспектору мужчина передал денежное вознаграждение. В обмен он изменил данные в федеральной информационной системе. Это позволило мужчине снова сдать экзамен на водительские права, которых он лишился.
Еще два фигуранта подозреваются в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, именно они передавали деньги.
Ростовская область заняла 58 место среди 85 регионов России по доступности бензина. Рейтинг рассчитывали эксперты, исходя из средней зарплаты и стоимости топлива марки АИ-92.
Так, в среднем зарплаты дончанина хватит на 930 литров, каждый из которых обойдется ему в 56 рублей. Регион при этом уступил Краснодарскому краю (1014 литров).
Ниже Ростовской области в рейтинге среди регионов ЮФО расположилась Астраханская область (59 место). Следом идут Волгоградская область, Адыгея и Севастополь.
Печальнее всего ситуация в Калмыкии (80 место из 85). Аналитики выяснили, что местным жителям зарплаты хватит лишь на 726 литров АИ-92.
В Ростовской области уровень воды в Дону и в реках его бассейна во время весеннего половодья 2025 года упадет ниже нормы.
Примечательно, что на водных объектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогноз, в основном, положительный.
Лишь в Ростовской области в Дону, а также на водных объектах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сток воды будет ниже нормы.