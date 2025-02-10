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Posted 10 февраля, 15:20

Published 10 февраля, 15:20

Modified 10 февраля, 15:51

Updated 10 февраля, 15:51

Обмеление Дона

В МРЭО прошли обыски из-за взятки, а зарплаты жителей Ростова посчитали бензином

10 февраля 2025, 15:20
Фото: rostovgazeta.ru. Обмеление Дона
В Ростове сотрудник ГАИ стал фигурантом дела о получении взятки, а жителям региона сообщили о недоступности бензина и низких уровнях воды в Дону.

Взятка в обмен на сдачу экзамена

Напомним, 7 февраля в МРЭО на улице Доватора прошли обыски. Силовики ворвались в здание и изъяли документацию.

Через несколько дней, 10 февраля, задержали трех человек, а следователи рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников ГАИ.

После обысков его задержали по подозрению во взяточничестве.

Папка с уголовным делом
Папка с уголовным делом. Фото: 1MI

Как сообщил Следком, инспектору мужчина передал денежное вознаграждение. В обмен он изменил данные в федеральной информационной системе. Это позволило мужчине снова сдать экзамен на водительские права, которых он лишился.

Еще два фигуранта подозреваются в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, именно они передавали деньги.

После обысков в МРЭО возбудили уголовное дело на ростовского сотрудника ГАИ
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Недоступный бензин

Ростовская область заняла 58 место среди 85 регионов России по доступности бензина. Рейтинг рассчитывали эксперты, исходя из средней зарплаты и стоимости топлива марки АИ-92.

Колонки на АЗС
Колонки на АЗС. Фото: rostovgazeta.ru

Так, в среднем зарплаты дончанина хватит на 930 литров, каждый из которых обойдется ему в 56 рублей. Регион при этом уступил Краснодарскому краю (1014 литров).

Ниже Ростовской области в рейтинге среди регионов ЮФО расположилась Астраханская область (59 место). Следом идут Волгоградская область, Адыгея и Севастополь.

Печальнее всего ситуация в Калмыкии (80 место из 85). Аналитики выяснили, что местным жителям зарплаты хватит лишь на 726 литров АИ-92.

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Низкий уровень воды

В Ростовской области уровень воды в Дону и в реках его бассейна во время весеннего половодья 2025 года упадет ниже нормы.

Примечательно, что на водных объектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогноз, в основном, положительный.

Лишь в Ростовской области в Дону, а также на водных объектах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сток воды будет ниже нормы.

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