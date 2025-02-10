rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 11:56

Published 10 февраля, 11:56

Modified 10 февраля, 11:58

Updated 10 февраля, 11:58

В Ростовском общественном собрании провели круглый стол ко Дню российской науки

В Ростовском общественном собрании провели круглый стол ко Дню российской науки

10 февраля 2025, 11:56
Фото: donland.ru.
На круглом столе, посвященному Дню российской науки обсудили один из масштабных проектов в направлении стратегического академического лидерства. В мероприятии принимали участие представители вузов, научной общественности и донской молодежи.

Также посетили круглый стол первый заместитель главы региона Игорь Гуськов и заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

В совей приветственной речи заместитель губернатора Ростовской области отметил роль регионального правительства в развитии наукоемких направлений высшего образования на Дону.

— Правительство Ростовской области заинтересовано в подготовке профессионалов, способных обеспечить внедрение инновационных технологий во все сферы деятельности нашего общества. Наш регион нуждается в новых изобретениях, разработках и прорывных технологиях, которые необходимы не только для укрепления научного потенциала Юга России, но и социально-экономического развития всей страны. Мы ждем от вас новых идей и решений, способствующих эффективному обновлению всех сфер экономики, промышленности, науки и культуры, — сказал Игорь Гуськов.

Игорь Гуськов
Игорь Гуськов. Фото: donland.ru

Заместитель губернатора добавил, что в настоящее время одним из масштабных проектов является программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», где принимают участие три ведущих вуза Ростовской области. По его словам, данная программа позволяет повысить научно-образовательный потенциал региона, а также привлечь молодых специалистов и студентов к научно-исследовательской деятельности.

Выступили с докладами и представители Совета ректоров вузов Ростовской области. Согласно предоставленным данным, в настоящее время в образовательных организациях, расположенных на территории региона, работают более 250 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и более 100 докторов наук в возрасте до 40 лет. Ежегодно 380 аспирантов и студентов, а также 200 молодых ученых получают поддержку со стороны региона, включая гранты на реализацию молодежных проектов.

Фото: donland.ru

Также в рамках круглого стола прошла церемония вручения наград от Общественной палаты Ростовской области.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика