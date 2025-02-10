В Ростовском общественном собрании провели круглый стол ко Дню российской науки

Posted 10 февраля, 11:56
Published 10 февраля, 11:56
Modified 10 февраля, 11:58
Updated 10 февраля, 11:58
Также посетили круглый стол первый заместитель главы региона Игорь Гуськов и заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.
В совей приветственной речи заместитель губернатора Ростовской области отметил роль регионального правительства в развитии наукоемких направлений высшего образования на Дону.
— Правительство Ростовской области заинтересовано в подготовке профессионалов, способных обеспечить внедрение инновационных технологий во все сферы деятельности нашего общества. Наш регион нуждается в новых изобретениях, разработках и прорывных технологиях, которые необходимы не только для укрепления научного потенциала Юга России, но и социально-экономического развития всей страны. Мы ждем от вас новых идей и решений, способствующих эффективному обновлению всех сфер экономики, промышленности, науки и культуры, — сказал Игорь Гуськов.
Заместитель губернатора добавил, что в настоящее время одним из масштабных проектов является программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», где принимают участие три ведущих вуза Ростовской области. По его словам, данная программа позволяет повысить научно-образовательный потенциал региона, а также привлечь молодых специалистов и студентов к научно-исследовательской деятельности.
Выступили с докладами и представители Совета ректоров вузов Ростовской области. Согласно предоставленным данным, в настоящее время в образовательных организациях, расположенных на территории региона, работают более 250 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и более 100 докторов наук в возрасте до 40 лет. Ежегодно 380 аспирантов и студентов, а также 200 молодых ученых получают поддержку со стороны региона, включая гранты на реализацию молодежных проектов.
Также в рамках круглого стола прошла церемония вручения наград от Общественной палаты Ростовской области.