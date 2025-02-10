В Ростовском общественном собрании провели круглый стол ко Дню российской науки

Выступили с докладами и представители Совета ректоров вузов Ростовской области. Согласно предоставленным данным, в настоящее время в образовательных организациях, расположенных на территории региона, работают более 250 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и более 100 докторов наук в возрасте до 40 лет. Ежегодно 380 аспирантов и студентов, а также 200 молодых ученых получают поддержку со стороны региона, включая гранты на реализацию молодежных проектов.