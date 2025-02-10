В Ростовской области из пруда вытащили обледеневшее тело рыбака

Posted 10 февраля, 14:12
Published 10 февраля, 14:12
Modified 10 февраля, 14:14
Updated 10 февраля, 14:14
Как стало известно ранее, регион накрыли сильнейшие за всю зиму морозы до -18 градусов. В связи с этим некоторые водные объекты заледенели. К сожалению, в данном случае лед оказался не крепким.
В МЧС рассказали, что мужчина рыбачил на замерзшем пруду. Лед под ним треснул, и дончанин провалился в ледяную воду. Очевидец рассказал об этом спасателям, они достали тело мужчины из пруда.
«Внешне толстый прочный лёд может быть весьма обманчив», — напоминает ведомство.
До этого синоптики рассказали, какие еще опасные погодные явления ждут жителей региона в ближайшие дни.