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Posted 10 февраля, 14:12

Published 10 февраля, 14:12

Modified 10 февраля, 14:14

Updated 10 февраля, 14:14

Рыбаки на льду

В Ростовской области из пруда вытащили обледеневшее тело рыбака

10 февраля 2025, 14:12
Фото: 1MI. Рыбаки на льду
В хуторе Филипповский Чертковского района утонул 73-летний мужчина, который решил порыбачить на искусственном замерзшем пруду. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Как стало известно ранее, регион накрыли сильнейшие за всю зиму морозы до -18 градусов. В связи с этим некоторые водные объекты заледенели. К сожалению, в данном случае лед оказался не крепким.

В МЧС рассказали, что мужчина рыбачил на замерзшем пруду. Лед под ним треснул, и дончанин провалился в ледяную воду. Очевидец рассказал об этом спасателям, они достали тело мужчины из пруда.

«Внешне толстый прочный лёд может быть весьма обманчив», — напоминает ведомство.
Сильнейшие за всю зиму морозы придут в Ростовскую область в феврале
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До этого синоптики рассказали, какие еще опасные погодные явления ждут жителей региона в ближайшие дни.

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