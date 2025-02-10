Весной уровень в реке Дон в Ростовской области ожидается ниже нормы

Posted 10 февраля, 14:08
Published 10 февраля, 14:08
Modified 10 февраля, 14:15
Updated 10 февраля, 14:15
Как сообщает ведомство, весной 2025 года ожидаются низкие максимальные уровни воды в Дону и реках его бассейна. Примечательно, что на водных объектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогноз, в основном, положительный.
По данным экспертов, уровень воды у большинства рек на юге будет в пределах нормы. В Ростовской области на водных объектах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при этом будет наименьший сток воды.
Ранее черноморско-азовскую шемаю исключили из Красной книги, однако ловить ее все еще запрещено. О причинах рассказал зоолог.