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Posted 10 февраля, 14:08

Published 10 февраля, 14:08

Modified 10 февраля, 14:15

Updated 10 февраля, 14:15

Сотрудник МЧС в воде

Весной уровень в реке Дон в Ростовской области ожидается ниже нормы

10 февраля 2025, 14:08
Фото: 69.mchs.gov.ru. Сотрудник МЧС в воде
В Ростовской области уровень воды в Дону в период весеннего половодья упадет ниже нормы. Об этом рассказал Росгидромет.

Как сообщает ведомство, весной 2025 года ожидаются низкие максимальные уровни воды в Дону и реках его бассейна. Примечательно, что на водных объектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогноз, в основном, положительный.

По данным экспертов, уровень воды у большинства рек на юге будет в пределах нормы. В Ростовской области на водных объектах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при этом будет наименьший сток воды.

Ростовводоканал сообщил об ухудшении качества воды в реке Дон
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