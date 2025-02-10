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Posted 10 февраля, 18:10

Published 10 февраля, 18:10

Modified 10 февраля, 18:12

Updated 10 февраля, 18:12

В Ростове продают особняк бизнесмена Лазуренко за 180 миллионов рублей

Винный погреб и кинозал: в Ростове продают особняк бизнесмена Лазуренко за 180 млн

10 февраля 2025, 18:10
Фото: Авито.

В Ростове продают особняк бизнесмена Лазуренко за 180 миллионов рублей

В Ростове выставили на продажу особняк бизнесмена Игоря Лазуренко на берегу Северного водохранилища за 180 миллионов рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на сервис объявлений.

В объявлении указано, что площадь дома по адресу Евдокимова, 196 составляет 1000 квадратов, а участка — 16 соток. В особняке есть три этажа, подвал и чердак, а на прилегающей территории — выход к Северному водохранилищу. Дом состоит из восьми комнат, кабинета, винного зала и гардеробной. В каждой из пяти спален есть гардеробные комнаты и санузлы, а стены и потолок кинозала обшиты экокожей.

На территории дома расположен гараж, вмещающий в себя три машины, и электроприводные ворота. Двор отделан кровлей из глиняной черепицы,.

Дом построен, судя по данным объявления, в 2020 году. Мебели во дворе и внутри особняка нет.

По данным «Ъ», владельцем дома является бизнесмен Игорь Лазуренко.

«Ему принадлежит группа компаний „Гедон“, занимающаяся торговлей автомобилями, а также „Теннис-Центр Гедон“, расположенный по соседству с особняком», — пишет источник.

Ранее в Ростове-на-Дону выставили на продажу памятник архитектуры за 250 миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Недвижимость#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Северное водохранилище#Происшествия
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