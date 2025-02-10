Винный погреб и кинозал: в Ростове продают особняк бизнесмена Лазуренко за 180 млн

В объявлении указано, что площадь дома по адресу Евдокимова, 196 составляет 1000 квадратов, а участка — 16 соток. В особняке есть три этажа, подвал и чердак, а на прилегающей территории — выход к Северному водохранилищу. Дом состоит из восьми комнат, кабинета, винного зала и гардеробной. В каждой из пяти спален есть гардеробные комнаты и санузлы, а стены и потолок кинозала обшиты экокожей.