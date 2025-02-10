Власти Ростовской области пошли на мировую в деле о Парамоновских складах

Донской комитет по охране ОКН подавал иск к «Альянс-М» о взыскании 300 тысяч рублей неустойки в месяц за неисполнение решения суда в срок. Речь идет о работах по сохранению и реконструкции Парамоновских складов, которые входят в реестр памятников архитектуры федерального значения.