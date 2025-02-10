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Posted 10 февраля, 11:57

Published 10 февраля, 11:57

Modified 10 февраля, 11:59

Updated 10 февраля, 11:59

Парамоновские склады

Власти Ростовской области пошли на мировую в деле о Парамоновских складах

10 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI. Парамоновские склады
Иск комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области завершается мировым соглашением с владельцем Парамоновских складов ООО «Альянс-М». Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

Донской комитет по охране ОКН подавал иск к «Альянс-М» о взыскании 300 тысяч рублей неустойки в месяц за неисполнение решения суда в срок. Речь идет о работах по сохранению и реконструкции Парамоновских складов, которые входят в реестр памятников архитектуры федерального значения.

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Исполнительные власти требовали от собственника представить проект реконструкции и закрыть доступ к объекту для прохожих, а также законсервировать здание. Когда «Альянс-М» не выполнил все в оговоренные сроки, началось судебное разбирательство.

Теперь, вероятно, чиновники готовы решить вопрос мирно. Именно со стороны комитета по охране ОКН поступило предложение мирового соглашения.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Реконструкция#ОКН#Парамоновские склады#Судебное разбирательство#Памятники архитектуры
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