Власти Ростовской области пошли на мировую в деле о Парамоновских складах

Posted 10 февраля, 11:57
Published 10 февраля, 11:57
Modified 10 февраля, 11:59
Updated 10 февраля, 11:59
Донской комитет по охране ОКН подавал иск к «Альянс-М» о взыскании 300 тысяч рублей неустойки в месяц за неисполнение решения суда в срок. Речь идет о работах по сохранению и реконструкции Парамоновских складов, которые входят в реестр памятников архитектуры федерального значения.
Исполнительные власти требовали от собственника представить проект реконструкции и закрыть доступ к объекту для прохожих, а также законсервировать здание. Когда «Альянс-М» не выполнил все в оговоренные сроки, началось судебное разбирательство.
Теперь, вероятно, чиновники готовы решить вопрос мирно. Именно со стороны комитета по охране ОКН поступило предложение мирового соглашения.