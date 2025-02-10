Заммэра: Благодаря участию девелоперов в 2024 году Москва получила 5 ФОКов

Posted 10 февраля, 17:26
Published 10 февраля, 17:26
Modified 10 февраля, 17:29
Updated 10 февраля, 17:29
«В 2024 году физкультурно-оздоровительные комплексы появились в пяти районах столицы: Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Совокупная площадь построенных сооружений составляет более 46 тысяч квадратных метров», — указал Владимир Ефимов. Он также напомнил, что одним из наиболее крупных объектов является физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил mos.ru.
Девелоперы принимают активное участие в процессах создания спортивной инфраструктуры в различных районах столицы. В условиях появления новых физкультурно-оздоровительных комплексов досуг горожан становится более разнообразным, а в рядах москвичей, ведущих активный образ жизни, оказывается все больше людей.
«В конце прошлого года также завершили строительство физкультурно-оздоровительного центра площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово», — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также добавил, что ФОК в районе Южном Бутово представляет собой трехэтажное здание, построенное на площади 5,1 тысячи квадратных метров. Здесь посетителям предлагают воспользоваться услугами 25-метрового взрослого и восьмиметрового детского бассейнов, тренажерного зала, зала для кроссфит-тренировок, двух помещений для групповых занятий.
Качество возводимых в столице спортивных объектов находится на особом контроле — в соответствии с поручением Сергея Собянина.
Согласно данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы, в условиях появления все новых объектов в жилых районах столицы спорт становится все доступнее для каждого москвича. Инвесторы активно пополняют спортивную инфраструктуру в ходе исполнения проектов по строительству жилья и деловых центров.
Ранее Сергей Собянин проинформировал, что с 2011 года столица приобрела 327 спортобъектов, из них 168 — благодаря привлечению инвестиций.