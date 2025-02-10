Заммэра: Благодаря участию девелоперов в 2024 году Москва получила 5 ФОКов

«В 2024 году физкультурно-оздоровительные комплексы появились в пяти районах столицы: Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Совокупная площадь построенных сооружений составляет более 46 тысяч квадратных метров», — указал Владимир Ефимов. Он также напомнил, что одним из наиболее крупных объектов является физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил mos.ru.