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Posted 10 февраля, 16:56

Published 10 февраля, 16:56

Modified 10 февраля, 16:56

Updated 10 февраля, 16:56

Мясник

Зарплаты мясников в Ростовской области выросли до 83 тысяч рублей в месяц

10 февраля 2025, 16:56
Фото: aleksandarlittlewolf/freepik. Мясник
В Ростовской области средние зарплаты работников сферы общественного питания в выросли на 31% за год. Об этом рассказали аналитики.

По данным аналитиков «Авито.Работа», в январе 2025 года средняя зарплата работников кухни составила 59,6 тысяч рублей в месяц.

При этом самым высоким прирост оказался у зарплаты мясников. Специалистам в данной сфере готовы платить на 66% больше, чем в начале 2024 года. Их средняя месячная зарплата составила 83,7 тысячи рублей.

Также эксперты зафиксировали прирост зарплат у барменов. Она подскочила на 32% и составила в среднем 51,3 тысячи рублей.

Также выросли зарплаты для сушистов. Средний размер зарплатных предложений для специалистов в этой сфере с января 2024 года увеличился на 20% и достиг 61,3 тысячи рублей в месяц.

В пятерку также попали бариста и повар (+18% и +8% соответственно).

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Ранее специалисты насчитали более трех десятков профессий, в которых не хватает работников в январе 2025 года.

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