Зарплаты мясников в Ростовской области выросли до 83 тысяч рублей в месяц

Posted 10 февраля, 16:56
Published 10 февраля, 16:56
Modified 10 февраля, 16:56
Updated 10 февраля, 16:56
По данным аналитиков «Авито.Работа», в январе 2025 года средняя зарплата работников кухни составила 59,6 тысяч рублей в месяц.
При этом самым высоким прирост оказался у зарплаты мясников. Специалистам в данной сфере готовы платить на 66% больше, чем в начале 2024 года. Их средняя месячная зарплата составила 83,7 тысячи рублей.
Также эксперты зафиксировали прирост зарплат у барменов. Она подскочила на 32% и составила в среднем 51,3 тысячи рублей.
Также выросли зарплаты для сушистов. Средний размер зарплатных предложений для специалистов в этой сфере с января 2024 года увеличился на 20% и достиг 61,3 тысячи рублей в месяц.
В пятерку также попали бариста и повар (+18% и +8% соответственно).
Ранее специалисты насчитали более трех десятков профессий, в которых не хватает работников в январе 2025 года.