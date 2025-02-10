Жители Ростовской области пожаловались на приписки к оплате за электричество

Posted 10 февраля, 09:31
Published 10 февраля, 09:31
Modified 10 февраля, 09:33
Updated 10 февраля, 09:33
По словам станичников, у каждого дома в Заплавской стоят приборы учета электроэнергии. Однако жители жалуются, что уже несколько лет подряд получают в январе завышенные платежи за свет. Причем суммы к оплате весьма большие.
Жители рассказывают, что обращение в офис ТНС Энерго в Каменоломни помогает ненадолго.
«Приедешь туда, поругаешься и вроде бы все устаканится — ничего не добавляют. А потом опять начинают потихоньку накидывать», — отмечает жительница станицы Ольга.
Собеседница добавляет, что, получив в этом году электронную квитанцию со странной суммой за свет, написала жалобу на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.
«Но мое сообщение удалилось, будто я и вовсе не обращалась», — констатирует Ольга.
В качестве подтверждения своих слов, жители станицы предоставили в редакцию скрины квитанций. Так, в отдом из домов в квитанции за декабрь 2024 года обозначен обязательный платеж и рекомендуемый (за январь). Общая сумма составила более трех тысяч рублей.
Однако в квитанции за январь 2025 к оплате за свет начислено более 5,2 тысячи рублей. А с рекомендуемым за февраль платежом общая сумма превысила семь тысяч рублей.
Для выяснения, как происходит формирование платежей в квитанции, корреспондент RostovGazeta обратился по номерам ТНС Энерго. Однако дозвониться не удалось. Даже по телефону горячей линии после сообщений автоответчика и обещаний соединить с оператором, звонок сбрасывали. Один из номеров и вовсе оказался не существующим.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как снизить оплату на ЖКХ в Ростовской области.