Жители Ростовской области пожаловались на приписки к оплате за электричество

Для выяснения, как происходит формирование платежей в квитанции, корреспондент RostovGazeta обратился по номерам ТНС Энерго. Однако дозвониться не удалось. Даже по телефону горячей линии после сообщений автоответчика и обещаний соединить с оператором, звонок сбрасывали. Один из номеров и вовсе оказался не существующим.